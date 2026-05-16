Получится вкусно даже без казана: готовим дома сытный плов на всю семью

Ингредиенты

рис — 250 г; мясо (индейка, говядина или баранина) — 800 г; лук — 2 шт; морковь — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; куркума — 1 ч. л; хмели-сунели — 1 ч. л.; барбарис — 2 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рис трижды промыть и замочить в солёной воде на 20–25 минут. Поставить сковороду с маслом на сильный огонь, обжарить чеснок до мягкости, а затем выложить мясо.

Когда оно подрумянится, добавить лук и морковь, подождать пять минут, приправить куркумой с хмели-сунели и залить водой, чтобы она слегка покрывала мясо и овощи. Накрыть сковороду крышкой и томить 7–10 минут.

Затем положить барбарис и равномерно распределить рис. Снова накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 20 минут. Когда жидкость испарится, перемешать плов и тушить ещё пять минут.