Получится вкусно даже без казана: готовим дома сытный плов на всю семью

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Плов любят многие, но не все решаются его готовить дома, ведь бытует мнение, что вкусным он получается только в казане. Однако и в сковороде мясо можно сделать нежным, а рис рассыпчатым. Самое главное — использовать правильный набор специй. Как сделать классический узбекский плов на домашней кухне без специальной посуды, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. рис — 250 г;
  2. мясо (индейка, говядина или баранина) — 800 г;
  3. лук — 2 шт;
  4. морковь — 1 шт;
  5. чеснок — 2 зубчика;
  6. куркума — 1 ч. л; 
  7. хмели-сунели — 1 ч. л.;
  8. барбарис — 2 ч. л;
  9. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рис трижды промыть и замочить в солёной воде на 20–25 минут. Поставить сковороду с маслом на сильный огонь, обжарить чеснок до мягкости, а затем выложить мясо. 

Когда оно подрумянится, добавить лук и морковь, подождать пять минут, приправить куркумой с хмели-сунели и залить водой, чтобы она слегка покрывала мясо и овощи. Накрыть сковороду крышкой и томить 7–10 минут. 

Затем положить барбарис и равномерно распределить рис. Снова накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 20 минут. Когда жидкость испарится, перемешать плов и тушить ещё пять минут. 

Плов — не единственное блюдо, подходящее на обед на каждый день. Так же просто готовятся щи из квашеной капусты, рецепт которых узнал «Клопс». 

