16:24

Гости рты раскрыли, а родные просили добавки: торт «Сникерс», который исчезает со стола первым

  1. Лайфхаки
Автор:
Гости рты раскрыли, а родные просили добавки: торт «Сникерс», который исчезает со стола первым - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Торт «Сникерс» — мечта всех любителей шоколада, орехов и карамели. Бисквит на кофе, нежный крем из варёной сгущёнки с маслом, хрустящий солёный арахис и тягучая домашняя карамель — этот торт повторяет вкус знаменитого батончика, но в домашнем формате получается ещё вкуснее. Готовится не на скорую руку, но результат того стоит: гости будут просить добавки. 

Продукты

Для бисквита:

  1. Мука — 190 г
  2. Яйцо куриное — 1 шт.
  3. Сахар — 200 г
  4. Какао-порошок — 45 г
  5. Масло растительное — 75 мл
  6. Молоко — 75 мл
  7. Кофе растворимый — 2 ст. л.
  8. Вода (кипяток) — 200 мл
  9. Разрыхлитель — 1 ч. л.
  10. Сода — 1/4 ч. л.

Для ганаша:

  1. Шоколад тёмный — 180 г
  2. Сливки жирные (от 30%) — 180 г

Для крема:

  1. Сгущёнка варёная — 380 г
  2. Масло сливочное — 180 г

Дополнительно:

  1. Арахис жареный (солёный) ~ 200 г
  2. Карамель солёная домашняя ~ 200 г

Приготовление

  1. Для приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
  2. В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.
  3. Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.
  4. Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.
  5. Вливаем молоко. Перемешиваем.
  6. Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.
  7. Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз — бисквитное тесто готово.
  8. Перекладываем тесто в круглую, желательно разъёмную форму для выпекания (диаметром 18 см).
  9. Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов — воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).
  10. Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.
  11. Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде. Сливки и шоколад ставим на водяную баню.
  12. На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.
  13. Крем-ганаш полностью остужаем — сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой. Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.
  14. Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.
  15. Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.
  16. По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.
  17. Когда всё готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.
Гости рты раскрыли, а родные просили добавки: торт «Сникерс», который исчезает со стола первым - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»
  1. Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью.
  2. Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.
  3. Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.
  4. Верх торта покрываем остатками масляного крема.
  5. Украшаем.
  6. Оставляем торт на несколько часов в холодильнике для пропитки.
Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Гости рты раскрыли, а родные просили добавки: торт «Сникерс», который исчезает со стола первым
16:24
Минимум грязной посуды и максимум вкуса: простой рецепт пасты со сливочным соусом и креветками
04:07
После этого рецепта нет смысла ходить в магазин за хлебом: как самостоятельно испечь дома пышную буханку
00:52
Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту
Вчера
00:54
Рыба оставалась нежной даже на следующий день: как правильно запечь горбушу с лимоном и пряными травами
12 мая 2026
00:42
Все новости по теме
1 281
Кулинария