Гости рты раскрыли, а родные просили добавки: торт «Сникерс», который исчезает со стола первым

Торт «Сникерс» — мечта всех любителей шоколада, орехов и карамели. Бисквит на кофе, нежный крем из варёной сгущёнки с маслом, хрустящий солёный арахис и тягучая домашняя карамель — этот торт повторяет вкус знаменитого батончика, но в домашнем формате получается ещё вкуснее. Готовится не на скорую руку, но результат того стоит: гости будут просить добавки.
Продукты
Для бисквита:
- Мука — 190 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар — 200 г
- Какао-порошок — 45 г
- Масло растительное — 75 мл
- Молоко — 75 мл
- Кофе растворимый — 2 ст. л.
- Вода (кипяток) — 200 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сода — 1/4 ч. л.
Для ганаша:
- Шоколад тёмный — 180 г
- Сливки жирные (от 30%) — 180 г
Для крема:
- Сгущёнка варёная — 380 г
- Масло сливочное — 180 г
Дополнительно:
- Арахис жареный (солёный) ~ 200 г
- Карамель солёная домашняя ~ 200 г
Приготовление
- Для приготовления шоколадного бисквита просеиваем и объединяем все сухие ингредиенты, кроме кофе: муку, какао, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
- В другой ёмкости тщательно растираем сахар и растительное масло.
- Затем добавляем яйцо и вновь хорошо перемешиваем.
- Добавляем половину сухой смеси. Перемешиваем венчиком.
- Вливаем молоко. Перемешиваем.
- Добавляем только что заваренный кофе (кипяток). Хорошо перемешиваем.
- Вводим оставшуюся часть сухих ингредиентов. Хорошо вымешиваем ещё раз — бисквитное тесто готово.
- Перекладываем тесто в круглую, желательно разъёмную форму для выпекания (диаметром 18 см).
- Выпекаем шоколадный бисквит в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Минут через 30 уже проверяйте готовность по сухой шпажке (если бисквит готов — воткнутая в середину коржа деревянная шпажка при извлечении должна быть чистой, без следов теста).
- Чтобы бисквит хорошо разрезался, лучше готовить его накануне, а после остывания обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на ночь.
- Готовим крем-ганаш на тёмном шоколаде. Сливки и шоколад ставим на водяную баню.
- На среднем огне растапливаем шоколад. Как только весь шоколад растопился в сливках, снимаем с огня.
- Крем-ганаш полностью остужаем — сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике, предварительно накрыв пищевой плёнкой. Этот крем можно сделать накануне сборки торта, но перед использованием заранее достать его из холодильника, чтобы с ним было удобнее работать.
- Готовим крем с варёной сгущёнкой. Масло и сгущёнка должны быть комнатной температуры.
- Взбиваем миксером сливочное масло до пышности.
- По ложечке вводим к маслу варёную сгущёнку. После каждой ложки хорошо взбиваем крем.
- Когда всё готово, приступаем к сборке торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа.
- Собирать торт лучше в кольце. Выкладываем туда первый корж. На бисквит по краю выкладываем бортик из ганаша (чтобы начинка не убежала). В середину выкладываем крем с варёной сгущёнкой. Щедро посыпаем арахисом и поливаем карамелью.
- Повторяем процесс со вторым коржом. Накрываем третьим.
- Убираем торт на несколько часов в холодильник для стабилизации.
- Верх торта покрываем остатками масляного крема.
- Украшаем.
- Оставляем торт на несколько часов в холодильнике для пропитки.