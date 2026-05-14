Минимум грязной посуды и максимум вкуса: простой рецепт пасты со сливочным соусом и креветками

Ингредиенты

спагетти — 200 г; креветки — 200 г; сливочное масло — 100 г; сливки 20% — 200 мл; чеснок — 1 зубчик; оливковое масло — 1 ст. л; лимонный сок — 1 ст. л; пармезан — 50 г; свежие петрушка и базилик — 1 пучок; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Отварить макароны в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. При выборе пасты стоит отдать предпочтение толстым и плоским сортам с шершавой поверхностью, так как они лучше удерживают соус. Готовить до состояния аль денте и откинуть на дуршлаг.

В сотейнике разогреть оливковое масло и обжарить чеснок до появления характерного аромата. Добавить креветки и готовить 2–3 минуты, пока цвет не сменится на нежно-розовый. Влить сливки, положить сливочное масло и довести смесь до кипения. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком.

Уваривать соус на медленном огне 5 минут. Затем добавить пасту и прогреть ещё 5–7 минут. Готовое блюдо подавать в горячем виде и украсить листиками свежей зелени.