Минимум грязной посуды и максимум вкуса: простой рецепт пасты со сливочным соусом и креветками

Макароны — простое блюдо, но к нему всегда нужны соус и мясо. Лучше всего пасту дополняют сливки, так как их нежный вкус хорошо сочетается с успугим тестом, сваренным аль денте. Однако ещё насыщеннее она станет с креветками, обжаренными в масле со специями. Как просто и быстро приготовить такой обед на домашней кухне, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- спагетти — 200 г;
- креветки — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сливки 20% — 200 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- пармезан — 50 г;
- свежие петрушка и базилик — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Отварить макароны в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. При выборе пасты стоит отдать предпочтение толстым и плоским сортам с шершавой поверхностью, так как они лучше удерживают соус. Готовить до состояния аль денте и откинуть на дуршлаг.
В сотейнике разогреть оливковое масло и обжарить чеснок до появления характерного аромата. Добавить креветки и готовить 2–3 минуты, пока цвет не сменится на нежно-розовый. Влить сливки, положить сливочное масло и довести смесь до кипения. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком.
Уваривать соус на медленном огне 5 минут. Затем добавить пасту и прогреть ещё 5–7 минут. Готовое блюдо подавать в горячем виде и украсить листиками свежей зелени.
