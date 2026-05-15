Как наесться до отвала и похудеть к лету: простой рецепт салата с хрустящей капустой и яблоком

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Самый верный способ похудеть к лету — снизить количество потребляемых калорий. Однако диета не всегда состоит из пресных и однообразных блюд. Привести фигуру в порядок можно и с помощью еды, которая знакома каждому с детства, например, знаменитого витаминного салата. Как приготовить его дома, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • белокочанная капуста — 300 г;
  • морковь — 2 шт;
  • зелёное яблоко — 1 шт;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • сахар — 3 ст. л;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и помять руками, чтобы она пустила сок, а затем посолить. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке. К овощам добавить сахар и оставить на 15–20 минут, пока кристаллы полностью не растворятся. 

Зелёное кислое яблоко натереть на крупной тёрке и положить в салатник. Готовое блюдо заправить оливковым маслом. Для более разнообразной консистенции можно добавить семена и дроблёные орехи. 

Для тех, кому в овощном блюде не хватает белка, «Клопс» нашёл простой рецепт салата с селёдкой, яйцом и красным луком

