Жгучий секрет вечной молодости: как сварить вкусный и полезный суп из крапивы

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Крапива — одна из самых недооценнных в кулинарии трав. Она растёт повсеместно, обладает большим количеством витаминов, полезных для кожи, волос, пищеварения и обмена веществ. Её можно использовать в выпечке, омлетах и других блюдах. Опытные кулинары поделились с «Клопс» самым простым и вкусным рецептом щей с крапивой. 

Ингредиенты 

  1. куриный бульон — 500 мл;
  2. молодая крапива — 1 пучок;
  3. репчатый лук — 2 шт;
  4. растительное масло — 30 мл;
  5. стебель сельдерея — 2 шт;
  6. картофель — 200 г; 
  7. куриное яйцо — 1 шт; 
  8. сметана — 20 г;
  9. чеснок — 2 зубчика;
  10. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Поставить кастрюлю с бульоном на огонь и положить нарезанный мелким кубиком картофель. Крапиву обдать кипятком, опустить в ледяную воду и нашинковать. Яйца отварить вкрутую и очистить. 

Лук, сельдерей и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда бульон закипит, добавить зажарку и варить 15–20 минут. Посолить, поперчить и положить крапиву. Готовить ещё 10 минут и подавать к столу с ложкой сметаны и разрезанным на две половинки яйцом. 

Совет редакции

Не стоит собирать крапиву у дороги и загрязнённых местах. Лучше выбирать молодые растения (они меньше жгутся), которые растут в лесу или на своём участке. Чтобы не получить ожог кожи, при обработке крапивы стоит надеть перчатки. Щи из неё можно варить на мясном и овощном бульоне или просто на воде. 

Для тех, кто любит классические овощные супы, «Клопс» нашёл проверенный рецепт щей с квашеной капустой

