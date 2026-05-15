Жгучий секрет вечной молодости: как сварить вкусный и полезный суп из крапивы

Ингредиенты

куриный бульон — 500 мл; молодая крапива — 1 пучок; репчатый лук — 2 шт; растительное масло — 30 мл; стебель сельдерея — 2 шт; картофель — 200 г; куриное яйцо — 1 шт; сметана — 20 г; чеснок — 2 зубчика; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Поставить кастрюлю с бульоном на огонь и положить нарезанный мелким кубиком картофель. Крапиву обдать кипятком, опустить в ледяную воду и нашинковать. Яйца отварить вкрутую и очистить.

Лук, сельдерей и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Когда бульон закипит, добавить зажарку и варить 15–20 минут. Посолить, поперчить и положить крапиву. Готовить ещё 10 минут и подавать к столу с ложкой сметаны и разрезанным на две половинки яйцом.

Совет редакции

Не стоит собирать крапиву у дороги и загрязнённых местах. Лучше выбирать молодые растения (они меньше жгутся), которые растут в лесу или на своём участке. Чтобы не получить ожог кожи, при обработке крапивы стоит надеть перчатки. Щи из неё можно варить на мясном и овощном бульоне или просто на воде.