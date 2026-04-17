Идеальное сочетание маринада и специй: раскрываем главный секрет куриного шашлыка, который всегда получается сочным

Ингредиенты

куриное филе — 2 кг;

лук — 3 шт;

кефир 8-9% — 500 мл;

чеснок — 3 зубчика;

соль, чёрный молотый перец, копчёная паприка, кориандр, куркума, горчица, лимонный сок — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезать на крупные куски, приправить и залить кефиром. Лук разрезать пополам, чеснок продавить через пресс и добавить к курице. Всё тщательно перемешать и оставить в холодильнике мариноваться на 2-4 часа.

Нанизать филе на шампуры, чередуя с половинками лука. Обжарить шашлык на мангале по 3–4 минуты с каждой стороны. В процессе важно периодически переворачивать мясо, чтобы оно не подгорело и осталось сочным внутри. Когда курица побелеет и начнёт отдавать сок, снять её с мангала.