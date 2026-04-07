Все гости были в шоке и требовали поделиться рецептом: готовим слоёный печёночный торт со сметанной глазурью

Ингредиенты

печень (лучше куриная) — 500 г; лук — 2 шт; морковь — 2 шт; чеснок — 2–3 зубчика; яйцо — 2 шт.; мука — 3–5 ст. л; сода — 1 щепотка; сметана 15% — 150 г; растительное масло — пара столовых ложек; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Печень промыть, снять плёнки, убрать протоки и жилки. Затем измельчить в блендере с одной луковицей до состояния пюре. В получившуюся массу разбить яйца, добавить специи, муку и соду для пышности. Готовое тесто должно получиться чуть гуще кефира.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и налить печёночное тесто так, чтобы получались большие блины. Жарить по 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки. Затем разложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Луковицу нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной тёрке, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи на сковороде до мягкости.

Собрать торт, выкладывая на тарелку слои в такой последовательности: печёночный блин — немного сметаны — овощная зажарка. Готовое блюдо украсить сметаной так, чтобы она напоминала глазурь на торте. По желанию посыпать свежей зеленью.