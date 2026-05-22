Без переплат и кристалликов льда: как просто, быстро и дёшево сделать домашнее мороженое

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Любители мороженого часто отказывают в себе в удовольствии, так как холодный десерт слишком много стоит и не всегда радует вкусом. Эту проблему можно решить буквально своими руками, если знать, как приготовить мороженое самостоятельно. Простой и быстрый рецепт, который получится с первого раза, «Клопс» рассказали читатели. 

Ингредиенты 

  • молоко — 300 мл;
  • яичные желтки — 3 шт;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 15 г;
  • крахмал — 5 г.

Приготовление 

В сотейник с толстым дном разбить желтки, всяпать ванильный и обычный сахар. Растереть смесь до однородной консистенции, добавить крахмал и перемешать. 

Затем влить молоко и взбить массу венчиком. Поставить сотейник на слабый огонь, уваривать смесь, пока она не станет гуще, но не доводить до кипения. 

Когда на поверхности появится лёгкий дымок, снять сотейник с огня, добавить сливочное масло и перемешать, пока оно полнотсью е растает. 

Остудить массу до комнатной температуры, разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру на ночь. Готовое мороженое можно украсить листиками мяты, шоколадной стружкой или свежими ягодами. 

Готовое блюдо можно украсить листиками свещей мяты, но под рукой обвчно нет такого ингредиента, так как веточки увядают всего через день после появления в холодильнике. Как правильно хранить зелень, узнал «Клопс»

