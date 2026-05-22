Без переплат и кристалликов льда: как просто, быстро и дёшево сделать домашнее мороженое

Ингредиенты

молоко — 300 мл;

яичные желтки — 3 шт;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 15 г;

крахмал — 5 г.

Приготовление

В сотейник с толстым дном разбить желтки, всяпать ванильный и обычный сахар. Растереть смесь до однородной консистенции, добавить крахмал и перемешать.

Затем влить молоко и взбить массу венчиком. Поставить сотейник на слабый огонь, уваривать смесь, пока она не станет гуще, но не доводить до кипения.

Когда на поверхности появится лёгкий дымок, снять сотейник с огня, добавить сливочное масло и перемешать, пока оно полнотсью е растает.

Остудить массу до комнатной температуры, разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру на ночь. Готовое мороженое можно украсить листиками мяты, шоколадной стружкой или свежими ягодами.