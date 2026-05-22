Вся семья прибежала на кухню, учуяв этот аромат: идеальный рецепт жареной курочки с пюре и подливой

Приходя домой с работы, хочется съесть что-то простое и невероятно вкусное. При этом к вечеру уже нет желания долго возиться на кухне и высчитывать пропорции ингредиентов. В таком случае спасает простое блюдо, знакомое каждому с детства — жареная курочка с пюре и подливой. Как сделать его за считаные минуты и получить максимум удовольствия, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. куриные бёдра — 300 г;
  2. картофель — 5 шт; 
  3. сливочное масло — 40 гр;
  4. молоко — 1 стакан;
  5. чеснок — 1 зубчик; 
  6. соевый соус — 2 ч. л;
  7. мука — 1 ст. л;
  8. сметана — 200 мл;
  9. растительное масло — 1 ст. л; 
  10. куркума, сушёная петрушка, сванская соль или хмели-сунели — по одной щепотке;
  11. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Мясо обвалять в специях и выложить кожей вниз на разогретое в сковороде масло. Добавить мелконарезанный чеснок. Обжаривать до золотистой корочки, затем перевернуть, накрыть крышкой и готовить ещё 7–10 минут. 

Вытопленный из курицы жир слить в пиалу, просеять к нему муку и тщательно слегка взбить венчиком, чтобы не оставалось комочков. Затем влить соевый соус со сметаной и перемешать. 

Картофель очистить, залить холодной подсоленной водой и варить 20–30 минут. Жидкость слить, добавить сливочное масло с молоком и перемолоть всё толкушкой. Для наиболее пышной консистенции лучше пробить всю массу блендером. 

Выложить на тарелку пюре, затем курицу и полить всё блюдо сливочной подливы. 

«Клопс» узнал простой рецепт ещё одного простого блюда, знакомого каждому с детства, — щи на говяжьем бульоне с квашеной капустой

