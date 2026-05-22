Вся семья прибежала на кухню, учуяв этот аромат: идеальный рецепт жареной курочки с пюре и подливой

Ингредиенты

куриные бёдра — 300 г; картофель — 5 шт; сливочное масло — 40 гр; молоко — 1 стакан; чеснок — 1 зубчик; соевый соус — 2 ч. л; мука — 1 ст. л; сметана — 200 мл; растительное масло — 1 ст. л; куркума, сушёная петрушка, сванская соль или хмели-сунели — по одной щепотке; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо обвалять в специях и выложить кожей вниз на разогретое в сковороде масло. Добавить мелконарезанный чеснок. Обжаривать до золотистой корочки, затем перевернуть, накрыть крышкой и готовить ещё 7–10 минут.

Вытопленный из курицы жир слить в пиалу, просеять к нему муку и тщательно слегка взбить венчиком, чтобы не оставалось комочков. Затем влить соевый соус со сметаной и перемешать.

Картофель очистить, залить холодной подсоленной водой и варить 20–30 минут. Жидкость слить, добавить сливочное масло с молоком и перемолоть всё толкушкой. Для наиболее пышной консистенции лучше пробить всю массу блендером.

Выложить на тарелку пюре, затем курицу и полить всё блюдо сливочной подливы.