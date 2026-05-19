Как сварить дома грибной суп-пюре с шёлковой текстурой как в ресторане — рецепт

Грибной суп-пюре — нежное и ароматное блюдо с кремовой текстурой. Основной ингредиент — шампиньоны, которые обжаривают с луком, а затем вместе с картофелем измельчают в однородную массу, которая насыщает быстрее обычного супа, не оставляет чувства тяжести и дольше сохраняет сытость. Как приготовить такое блюдо самостоятельно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- шампиньоны — 400 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сливки — 150 мл;
- картофель — 4 шт;
- сливочное масло — 2 ст. л;
- вода — 2 л;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Картофель очистить, нарезать кубиком и варить 20 минут. Лук мелко нашинковать и обжарить на сливочном масле 5–7 минут до мягкости. Грибы тщательно промыть и нарезать тонкими пластинками. Добавить к луку и готовить 10 минут, пока шампиньоны не пустят сон и не уменьшатся в объёме.
Переложить зажарку в кастрюлю к картофелю и варить 15 минут. Затем влить сливки, приправить по вкусу и готовить на медленном огне ещё 10 минут. Снять суп с плиты и измельчить погружным блендером до однородной консистенции.
Грибной суп-пюре подают с тостами. Хлеб для них можно испечь самостоятельно — так он получится ароматнее и нежнее.