Как сварить дома грибной суп-пюре с шёлковой текстурой как в ресторане — рецепт

Грибной суп-пюре — нежное и ароматное блюдо с кремовой текстурой. Основной ингредиент — шампиньоны, которые обжаривают с луком, а затем вместе с картофелем измельчают в однородную массу, которая насыщает быстрее обычного супа, не оставляет чувства тяжести и дольше сохраняет сытость. Как приготовить такое блюдо самостоятельно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • шампиньоны — 400 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сливки — 150 мл;
  • картофель — 4 шт;
  • сливочное масло — 2 ст. л;
  • вода — 2 л;
  • соль — по вкусу. 

Приготовление

Картофель очистить, нарезать кубиком и варить 20 минут. Лук мелко нашинковать и обжарить на сливочном масле 5–7 минут до мягкости. Грибы тщательно промыть и нарезать тонкими пластинками. Добавить к луку и готовить 10 минут, пока шампиньоны не пустят сон и не уменьшатся в объёме. 

Переложить зажарку в кастрюлю к картофелю и варить 15 минут. Затем влить сливки, приправить по вкусу и готовить на медленном огне ещё 10 минут. Снять суп с плиты и измельчить погружным блендером до однородной консистенции. 

Грибной суп-пюре подают с тостами. Хлеб для них можно испечь самостоятельно — так он получится ароматнее и нежнее. 

00:43
