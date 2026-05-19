Как сварить дома грибной суп-пюре с шёлковой текстурой как в ресторане — рецепт

Ингредиенты

шампиньоны — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливки — 150 мл;

картофель — 4 шт;

сливочное масло — 2 ст. л;

вода — 2 л;

соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель очистить, нарезать кубиком и варить 20 минут. Лук мелко нашинковать и обжарить на сливочном масле 5–7 минут до мягкости. Грибы тщательно промыть и нарезать тонкими пластинками. Добавить к луку и готовить 10 минут, пока шампиньоны не пустят сон и не уменьшатся в объёме.

Переложить зажарку в кастрюлю к картофелю и варить 15 минут. Затем влить сливки, приправить по вкусу и готовить на медленном огне ещё 10 минут. Снять суп с плиты и измельчить погружным блендером до однородной консистенции.