04:21

Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель с пармезаном, чеддером и сметанным соусом

  1. Лайфхаки
Автор:
Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель с пармезаном, чеддером и сметанным соусом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Картофель можно варить, жарить, запекать, делать из него драники, пюре и другие блюда, но лучше всего он всё-таки получается в сочетании с сыром, беконом, чесноком, сметаной и зеленью. «Клопс» узнал рецепт блюда, где все эти ингредиенты образуют неповторимую синергию вкуса и сводят с ума с первого укуса. 

Ингредиенты 

  1. картофель — 5 шт;
  2. сырокопчёный бекон — 5 полосок; 
  3. сливочное масло — 100 г; 
  4. пармезан — 50 г;
  5. чеддер — 50 г; 
  6. сметана — 1 ст. л;
  7. чеснок — 2–3 зубчика;
  8. свежая зелень — 2 пучка;
  9. соль, перец - по вкусу. 

Приготовление

Клубни тщательно промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить ещё 30 минут. Готовый картофель должен легко протыкаться вилкой. Слить воду и дать клубням полностью остыть. 

Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Бекон обжарить на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце. Затем измельчить его ножом в крошку. Зелень мелко порубить, смешать со сметаной и продавленным через пресс чесноком.  

С помощью ложки сделать в картофеле глубокую ямку. Внутрь положить тёртый сыр, а кожицу снаружи смазать сливочным маслом. Поставить в разогретую до 250 °С духовку на 20 минут. 

Когда корочка подрумянится, а сыр полностью расплавится, достать картофель и полить его сметанным соусом. Сверху посыпать мелкими кусочками бекона.  

Сыр можно не только добавить к картофелю, но и сделать из него закуску в бокалу белого вина или пива. Для этого к бри или камамберу надо доабвить чеснок, пряные травы и крутоны.  

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Маленькая сладость без угрызений совести: готовим дома фруктовые корзиночки, которые не вредят фигуре
01:23
Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом
Вчера
22:28
Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель с пармезаном, чеддером и сметанным соусом
Вчера
04:21
Вкуснее и полезнее покупного фастфуда: как самостоятельно приготовить куриные наггетсы с хрустящей панировкой
Вчера
01:17
Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком
16 мая 2026
22:41
Все новости по теме
7 841
Кулинария рецепты