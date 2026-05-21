Даже моряки боятся есть этого монстра: как вкусно пожарить саргана, чтобы мясо было нежным, а корочка — хрустящей

Сарган — морская рыба с плотным мясом и нежным вкусом, но знаменит он не этим, а своими ярко-голубыми костями, которые приобретают такой оттенок из-за содержания биливердина. Его можно запекать, жарить, тушить и даже вялить. Благодаря мелкой чешуе чистить его не нужно, поэтому он довольно прост в приготовлении. Опытные кулинары поделились с «Клопс» рецептом жареного саргана, который получится даже у тех, кто впервые видит эту рыбу.

Ингредиенты 

  • сарган — 1 шт;
  • мука — 3 ст. л;
  • приправа для рыбы — 1 ч. л;
  • растительное масло — 50 мл.

Приготовление 

Промыть саргана, выпотрошить его, очистить от мелкой чешуи на спине. Отрезать голову и плавники, а мясо нарезать на крупные куски.  

Высыпать в пиалу муку, добавить приправу для рыбы и тщательно перемешать. Разогреть сковороду с маслом, обвалять кусочки саргана в панировке и обжарить с обеих сторон по 4–5 минут до золотистой корочки. 

На гарнир к жареной рыбе идеально подойдёт лёгкий салат из хрустящей капусты, моркови и зелёного яблока
