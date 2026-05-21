Даже моряки боятся есть этого монстра: как вкусно пожарить саргана, чтобы мясо было нежным, а корочка — хрустящей

Ингредиенты

сарган — 1 шт;

мука — 3 ст. л;

приправа для рыбы — 1 ч. л;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление

Промыть саргана, выпотрошить его, очистить от мелкой чешуи на спине. Отрезать голову и плавники, а мясо нарезать на крупные куски.

Высыпать в пиалу муку, добавить приправу для рыбы и тщательно перемешать. Разогреть сковороду с маслом, обвалять кусочки саргана в панировке и обжарить с обеих сторон по 4–5 минут до золотистой корочки.