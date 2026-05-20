Такого вы ещё не пробовали: как самому сделать дома тыквенную икру с чесноком и перцем

Тыкву обычно запекают, добавляют в пироги и супы, но мало кто догадывается, что из неё ещё можно сделать икру. Да-да, нежная закуска получается не только из кабачков и баклажанов, но и из тыквы, ведь она быстро готовится, легко перемалываеся в пюре и отлично сочетается со множеством овощей и приправ. Как сделать такое блюдо самостоятельно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- грушевидная тыква — 1 кг;
- репчатый лук — 2 шт;
- перец сладкий — 2 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец, сушёный орегано — по вкусу.
Приготовление
Лук и чеснок нашинковать и обжарить до мягкости. Затем добавить мелконарезанный перец и готовить ещё 5 минут. Приправить и положить томатную пасту.
Тыкву очистить от кожуры и удалить семечки. Мякоть нарезать на небольшие кусочки и добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Залить овощи водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, наркрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
Снять блюдо с огня и пробить погружным блендером до однородной консистенции. Подавать к столу вместе с парой тостов.
Ещё одно простое и вкусное блюдо на каждый день — витаминный салат с хрустящей капустой и яблоком.