Такого вы ещё не пробовали: как самому сделать дома тыквенную икру с чесноком и перцем

Ингредиенты

грушевидная тыква — 1 кг; репчатый лук — 2 шт; перец сладкий — 2 шт; чеснок — 3 зубчика; томатная паста — 2 ст. л; растительное масло — 2 ст. л; соль, перец, сушёный орегано — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок нашинковать и обжарить до мягкости. Затем добавить мелконарезанный перец и готовить ещё 5 минут. Приправить и положить томатную пасту.

Тыкву очистить от кожуры и удалить семечки. Мякоть нарезать на небольшие кусочки и добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Залить овощи водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, наркрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.

Снять блюдо с огня и пробить погружным блендером до однородной консистенции. Подавать к столу вместе с парой тостов.