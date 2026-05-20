Такого вы ещё не пробовали: как самому сделать дома тыквенную икру с чесноком и перцем

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Тыкву обычно запекают, добавляют в пироги и супы, но мало кто догадывается, что из неё ещё можно сделать икру. Да-да, нежная закуска получается не только из кабачков и баклажанов, но и из тыквы, ведь она быстро готовится, легко перемалываеся в пюре и отлично сочетается со множеством овощей и приправ. Как сделать такое блюдо самостоятельно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. грушевидная тыква — 1 кг;
  2. репчатый лук — 2 шт;
  3. перец сладкий — 2 шт;
  4. чеснок — 3 зубчика;
  5. томатная паста — 2 ст. л; 
  6. растительное масло — 2 ст. л;
  7. соль, перец, сушёный орегано — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок нашинковать и обжарить до мягкости. Затем добавить мелконарезанный перец и готовить ещё 5 минут. Приправить и положить томатную пасту.

Тыкву очистить от кожуры и удалить семечки. Мякоть нарезать на небольшие кусочки и добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Залить овощи водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, наркрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут. 

Снять блюдо с огня и пробить погружным блендером до однородной консистенции. Подавать к столу вместе с парой тостов. 

