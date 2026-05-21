03:43

Мясо и гарнир в одном блюде: готовим дома тёплый салат со свежей зеленью и нежной говядиной

  1. Рецепты
Автор:
Мясо и гарнир в одном блюде: готовим дома тёплый салат со свежей зеленью и нежной говядиной - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Трудно представить салат, в котором не было бы белка, например, креветок, мяса, яиц или рыбы, но обычно это уже охлаждённые продукты. Однако в горячем виде они могут полностью изменить всё блюдо и лучше раскрыть вкус свежих овощей и зелени. Как правильно приготовить дома тёплый салат, который ничуть не уступит ресторанному, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. говядина — 300 г;
  2. болгарский перец — 2 шт;
  3. помидоры — 2 шт;
  4. красный лук — 1 шт;
  5. листья салата — 1 пучок;
  6. соевый соус — 3 ст. л;
  7. растительное масло — 1–2 ст. л;
  8. кунжут — 10 г;
  9. бальзамический уксус — 1 ч. л;
  10. сахар — половина чайной ложки. 

Приготовление 

Нарезать говядину тонкими слайсами толщиной около 0,5 см. Приправить, полить соевым соусом и поставить в холодильник мариноваться на 10 минут. 

Помидоры и лук нарезать кольцами, болгарский перец — тонкой соломкой. Обжарить мясо на раскалённой сковороде в течение 10 минут. Выложить говядину в пиалу, добавить овощи и листья салата.  

Для заправки смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом. В качестве яркого акцента можно добавить зернистую горчицу. Полить салат получившейся смесью и посыпать кунжутом. 

Готовый салат можно украсить свежей зеленью. Как правильно хранить её в холодильнике, чтобы она не завяла на следующий день после покупки, узнал «Клопс». 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Мясо и гарнир в одном блюде: готовим дома тёплый салат со свежей зеленью и нежной говядиной
03:43
Даже моряки боятся есть этого монстра: как вкусно пожарить саргана, чтобы мясо было нежным, а корочка — хрустящей
01:26
Такого вы ещё не пробовали: как самому сделать дома тыквенную икру с чесноком и перцем
Вчера
00:29
Как сварить дома грибной суп-пюре с шёлковой текстурой как в ресторане — рецепт
19 мая 2026
00:43
Маленькая сладость без угрызений совести: готовим дома фруктовые корзиночки, которые не вредят фигуре
18 мая 2026
01:23
Все новости по теме
527
Кулинария рецепты