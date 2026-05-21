Мясо и гарнир в одном блюде: готовим дома тёплый салат со свежей зеленью и нежной говядиной

Трудно представить салат, в котором не было бы белка, например, креветок, мяса, яиц или рыбы, но обычно это уже охлаждённые продукты. Однако в горячем виде они могут полностью изменить всё блюдо и лучше раскрыть вкус свежих овощей и зелени. Как правильно приготовить дома тёплый салат, который ничуть не уступит ресторанному, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- говядина — 300 г;
- болгарский перец — 2 шт;
- помидоры — 2 шт;
- красный лук — 1 шт;
- листья салата — 1 пучок;
- соевый соус — 3 ст. л;
- растительное масло — 1–2 ст. л;
- кунжут — 10 г;
- бальзамический уксус — 1 ч. л;
- сахар — половина чайной ложки.
Приготовление
Нарезать говядину тонкими слайсами толщиной около 0,5 см. Приправить, полить соевым соусом и поставить в холодильник мариноваться на 10 минут.
Помидоры и лук нарезать кольцами, болгарский перец — тонкой соломкой. Обжарить мясо на раскалённой сковороде в течение 10 минут. Выложить говядину в пиалу, добавить овощи и листья салата.
Для заправки смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом. В качестве яркого акцента можно добавить зернистую горчицу. Полить салат получившейся смесью и посыпать кунжутом.
Готовый салат можно украсить свежей зеленью.