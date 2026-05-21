Мясо и гарнир в одном блюде: готовим дома тёплый салат со свежей зеленью и нежной говядиной

Ингредиенты

говядина — 300 г; болгарский перец — 2 шт; помидоры — 2 шт; красный лук — 1 шт; листья салата — 1 пучок; соевый соус — 3 ст. л; растительное масло — 1–2 ст. л; кунжут — 10 г; бальзамический уксус — 1 ч. л; сахар — половина чайной ложки.

Приготовление

Нарезать говядину тонкими слайсами толщиной около 0,5 см. Приправить, полить соевым соусом и поставить в холодильник мариноваться на 10 минут.

Помидоры и лук нарезать кольцами, болгарский перец — тонкой соломкой. Обжарить мясо на раскалённой сковороде в течение 10 минут. Выложить говядину в пиалу, добавить овощи и листья салата.

Для заправки смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом. В качестве яркого акцента можно добавить зернистую горчицу. Полить салат получившейся смесью и посыпать кунжутом.