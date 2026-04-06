Блюдо, которое хочется есть не только в праздник: как испечь нежный и сочный творожный кулич

На Пасху, которая в 2026 году будет 12 апреля, готовят одноимённый десерт и кулич. Однако некоторые не любят и то и другое. Первый десерт считается слишком тяжёлым для пищеварения из-за большого количества сливок и масла. Второй, как правило, сухой внутри и пресный. Опытные кулинары поделились с «Клопс» рецептом, который решает обе эти проблемы в одном простом блюде.
Ингредиенты
- творог — 300 г;
- молоко — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- сухие дрожжи — 5 г;
- сливочное масло — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3 стакана;
- изюм или цукаты — 50 г.
Приготовление
Изюм замочить в холодной воде и тщательно промыть. В глубокой миске соединить дрожжи, щепотку сахара, тёплое молоко и немного муки. Опару оставить набухать при комнатной температуре на 15–20 минут.
Творог перетереть через сито, смешать с яйцами, сахаром и изюмом. Влить растопленное, но не слишком горячее сливочное масло. Соединить творожную массу с опарой, затем в несколько заходов всыпать просеянную муку.
Накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте на 2–3 часа. оно должно заметно увеличиться в размерах. Разделить тесто по формочкам и оставить ещё дойти на 15–20 минут.
Поставить заготовки в разогретую до 180 °С градусов духовку. Выпекать, пока сверху не появится румяная корочка.
Для тех, кто предпочитает классический вариант кулича, «Клопс» нашёл рецепт, благодаря которому выпечка не засохнет сразу после Пасхи.