Блюдо, которое хочется есть не только в праздник: как испечь нежный и сочный творожный кулич

Ингредиенты

творог — 300 г; молоко — 1 стакан; сахар — 1 стакан; сухие дрожжи — 5 г; сливочное масло — 120 г; яйца — 2 шт.; мука — 3 стакана; изюм или цукаты — 50 г.

Приготовление

Изюм замочить в холодной воде и тщательно промыть. В глубокой миске соединить дрожжи, щепотку сахара, тёплое молоко и немного муки. Опару оставить набухать при комнатной температуре на 15–20 минут.

Творог перетереть через сито, смешать с яйцами, сахаром и изюмом. Влить растопленное, но не слишком горячее сливочное масло. Соединить творожную массу с опарой, затем в несколько заходов всыпать просеянную муку.

Накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте на 2–3 часа. оно должно заметно увеличиться в размерах. Разделить тесто по формочкам и оставить ещё дойти на 15–20 минут.

Поставить заготовки в разогретую до 180 °С градусов духовку. Выпекать, пока сверху не появится румяная корочка.