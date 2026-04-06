Блюдо, которое хочется есть не только в праздник: как испечь нежный и сочный творожный кулич

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

На Пасху, которая в 2026 году будет 12 апреля, готовят одноимённый десерт и кулич. Однако некоторые не любят и то и другое. Первый десерт считается слишком тяжёлым для пищеварения из-за большого количества сливок и масла. Второй, как правило, сухой внутри и пресный. Опытные кулинары поделились с «Клопс» рецептом, который решает обе эти проблемы в одном простом блюде.

Ингредиенты

  1. творог — 300 г;
  2. молоко — 1 стакан;
  3. сахар — 1 стакан;
  4. сухие дрожжи — 5 г;
  5. сливочное масло — 120 г;
  6. яйца — 2 шт.;
  7. мука — 3 стакана;
  8. изюм или цукаты — 50 г.

Приготовление

Изюм замочить в холодной воде и тщательно промыть. В глубокой миске соединить дрожжи, щепотку сахара, тёплое молоко и немного муки. Опару оставить набухать при комнатной температуре на 15–20 минут.

Творог перетереть через сито, смешать с яйцами, сахаром и изюмом. Влить растопленное, но не слишком горячее сливочное масло. Соединить творожную массу с опарой, затем в несколько заходов всыпать просеянную муку.

Накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте на 2–3 часа. оно должно заметно увеличиться в размерах. Разделить тесто по формочкам и оставить ещё дойти на 15–20 минут.

Поставить заготовки в разогретую до 180 °С градусов духовку. Выпекать, пока сверху не появится румяная корочка.

Для тех, кто предпочитает классический вариант кулича, «Клопс» нашёл рецепт, благодаря которому выпечка не засохнет сразу после Пасхи. 

Свежие новости по теме
Витаминный калейдоскоп: делимся рецептом разноцветных тефтелек, которые оценят взрослые и дети
Идеальное блюдо на вербное воскресенье: рассказываем, как приготовить постные рыбные котлеты в панировке
Даже шеф-повара преклонят колено перед вашим талантом: делимся пошаговым рецептом вкусной пасты карбонара
Песочный, синий и оранжевый: вспоминаем ещё 3 народных способа покрасить яйца на Пасху
