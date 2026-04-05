Витаминный калейдоскоп: делимся рецептом разноцветных тефтелек, которые оценят взрослые и дети

Приготовить обед, который бы понравился детям, не всегда просто. Малыши не хотят есть овощи, но приветствуют яркие цвета и интересную подачу. Эту проблему легко решат разноцветные тефтельки с добавлением свёклы, моркови и брокколи. Низкокалорийное блюдо с кучей витаминов оценят не только малыши, но и взрослые.
Ингредиенты
- куриная грудка — 400 г;
- рисовые хлопья — 150 г;
- свёкла — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- брокколи — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Разделить куриное мясо на три равные части. Одну прокрутить через мясорубку со свёклой, вторую — с морковью, третью — с брокколи. Получится фарш розового, оранжевого и зелёного цветов. В каждый добавить рисовые хлопья и приправы. Перемешать каждую массу и оставить набухать на 10–15 минут.
Сформировать маленькие тефтельки и отварить их в кипящей воде. Каждый вид лучше готовить в разных кастрюлях или по очереди, иначе цвета смешаются. После всплывания варить ещё пару минут и подавать к столу.
В качестве альтернативы тефтели можно сделать в духовке. Для этого сырые заготовки нужно выложить в форму и запекать 40 минут при 180 °С. За 5 минут до готовности лучше включить режим гриля, чтобы сверху образовалась румяная корочка.
