Витаминный калейдоскоп: делимся рецептом разноцветных тефтелек, которые оценят взрослые и дети

Ингредиенты

куриная грудка — 400 г; рисовые хлопья — 150 г; свёкла — 1 шт; морковь — 1 шт; брокколи — 100 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разделить куриное мясо на три равные части. Одну прокрутить через мясорубку со свёклой, вторую — с морковью, третью — с брокколи. Получится фарш розового, оранжевого и зелёного цветов. В каждый добавить рисовые хлопья и приправы. Перемешать каждую массу и оставить набухать на 10–15 минут.

Сформировать маленькие тефтельки и отварить их в кипящей воде. Каждый вид лучше готовить в разных кастрюлях или по очереди, иначе цвета смешаются. После всплывания варить ещё пару минут и подавать к столу.

В качестве альтернативы тефтели можно сделать в духовке. Для этого сырые заготовки нужно выложить в форму и запекать 40 минут при 180 °С. За 5 минут до готовности лучше включить режим гриля, чтобы сверху образовалась румяная корочка.