Идеальное блюдо на вербное воскресенье: рассказываем, как приготовить постные рыбные котлеты в панировке

Ингредиенты

филе минтая — 700 г; репчатый лук — 100 г; чеснок — 1 зубчик; укроп — 2 веточки; свежая зелень — пара пучков; манная крупа — 30 г; растительное масло — 4 ст. л.; панировочные сухари — 4 ст. л.; чёрный молотый перец, соль — по вкусу.

Приготовление

Пропустить рыбу через мясорубку. Лук и зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, затем добавить всё к рыбному фаршу. Всыпать манную крупу, посолить и поперчить по вкусу. Оставить фарш на 30–40 минут, чтобы манка набухла и связала все ингредиенты.

Из получившейся массы сформировать котлеты, слегка обвалять в сухарях и обжарить на среднем огне по 7–10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.