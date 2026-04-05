Идеальное блюдо на вербное воскресенье: рассказываем, как приготовить постные рыбные котлеты в панировке

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 5 апреля. Несмотря на пост, в честь праздника церковь разрешает есть рыбу, морепродукты, икру и пить вино. По такому случаю кулинары поделились с «Клопс» рецептом нежных и лёгких котлет из минтая.
Ингредиенты
- филе минтая — 700 г;
- репчатый лук — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — 2 веточки;
- свежая зелень — пара пучков;
- манная крупа — 30 г;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- чёрный молотый перец, соль — по вкусу.
Приготовление
Пропустить рыбу через мясорубку. Лук и зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, затем добавить всё к рыбному фаршу. Всыпать манную крупу, посолить и поперчить по вкусу. Оставить фарш на 30–40 минут, чтобы манка набухла и связала все ингредиенты.
Из получившейся массы сформировать котлеты, слегка обвалять в сухарях и обжарить на среднем огне по 7–10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Через неделю после Вербного воскресенья наступит Пасха, на которую принято готовить одноимённый творожный десерт, кулич и крашенные яйца.