Даже шеф-повара преклонят колено перед вашим талантом: делимся пошаговым рецептом вкусной пасты карбонара

Паста карбонара — одно из самых распространённых блюд итальянской кухни. О оно завоевало мировую славу благодаря сочетанию макарон с сырно-сливочным соусом и копчёной ноткой бекона. Рассказываем, как приготовить изысканный обед на домашней кухне.
Ингредиенты
- тонкие спагетти — 400 г;
- копчёный бекон — 200 г;
- пармезан — 200 г;
- яичные желтки — 4 шт;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- смесь специй «Итальянские травы» — 2 ч. л;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Спагетти отварить по инструкции на упаковке. Обжарить бекон на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Твёрдый сыр натереть на тёрке и смешать с желтками.
Когда макароны достигнут состояния альденте, откинуть их в дуршлаг, предварительно слив 150 мл жидкости. Положить спагетти в сковороду, где жарился бекон, добавить воду из-под макарон, мелконарезанный бекон и сырно-яичную массу. Всё быстро и тщательно перемешать, пока сыр не расплавится.
Готовую пасту подавать горячей. Сверху посыпать специями и тёртым сыром.
Паста карбонара — довольно плотный ужин, который может отложиться на боках. Чтобы этого избежать, стоит облегчить рацион салатами, богатыми белком, клетчаткой и полезными жирами.