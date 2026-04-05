Даже шеф-повара преклонят колено перед вашим талантом: делимся пошаговым рецептом вкусной пасты карбонара

Ингредиенты

тонкие спагетти — 400 г; копчёный бекон — 200 г; пармезан — 200 г; яичные желтки — 4 шт; оливковое масло — 2 ст. л; смесь специй «Итальянские травы» — 2 ч. л; соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Спагетти отварить по инструкции на упаковке. Обжарить бекон на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Твёрдый сыр натереть на тёрке и смешать с желтками.

Когда макароны достигнут состояния альденте, откинуть их в дуршлаг, предварительно слив 150 мл жидкости. Положить спагетти в сковороду, где жарился бекон, добавить воду из-под макарон, мелконарезанный бекон и сырно-яичную массу. Всё быстро и тщательно перемешать, пока сыр не расплавится.

Готовую пасту подавать горячей. Сверху посыпать специями и тёртым сыром.