Даже шеф-повара преклонят колено перед вашим талантом: делимся пошаговым рецептом вкусной пасты карбонара

Паста карбонара — одно из самых распространённых блюд итальянской кухни. О оно завоевало мировую славу благодаря сочетанию макарон с сырно-сливочным соусом и копчёной ноткой бекона. Рассказываем, как приготовить изысканный обед на домашней кухне.

Ингредиенты

  1. тонкие спагетти — 400 г;
  2. копчёный бекон — 200 г;
  3. пармезан — 200 г;
  4. яичные желтки — 4 шт;
  5. оливковое масло — 2 ст. л;
  6. смесь специй «Итальянские травы» — 2 ч. л;
  7. соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Спагетти отварить по инструкции на упаковке. Обжарить бекон на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Твёрдый сыр натереть на тёрке и смешать с желтками.

Когда макароны достигнут состояния альденте, откинуть их в дуршлаг, предварительно слив 150 мл жидкости. Положить спагетти в сковороду, где жарился бекон, добавить воду из-под макарон, мелконарезанный бекон и сырно-яичную массу. Всё быстро и тщательно перемешать, пока сыр не расплавится.

Готовую пасту подавать горячей. Сверху посыпать специями и тёртым сыром. 

Паста карбонара — довольно плотный ужин, который может отложиться на боках. Чтобы этого избежать, стоит облегчить рацион салатами, богатыми белком, клетчаткой и полезными жирами. 

