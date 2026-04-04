Песочный, синий и оранжевый: вспоминаем ещё 3 народных способа покрасить яйца на Пасху

12 апреля христиане будут отмечать Пасху. В честь этого праздника на стол принято ставить разноцветные яйца. Чтобы изменить оттенок скорлупы, одни хозяйки пользуются магазинными красителями, другие — термоплёнками, а некоторые вспоминают народные способы. Самыми интересными идеями кулинары поделились с «Клопс».
Кофе
С помощью растворимого кофе белые яйца можно окрасить в песочный и светло-коричневый цвет. Для этого способа нужно растворить 5–6 столовых ложек порошка в полулитре горячей воды. Положить в раствор яйца, поставить на плиту, довести до кипения и варить ещё 10–12 минут на медленном огне. Для более яркого оттенка нужно не сразу вынимать яйца из горячего кофе, а дождаться полного остывания.
Краснокочанная капуста
Капуста придаст скорлупе голубой, ярко-синий или бирюзовый оттенок. Для этого нужно нарезать один кочан, залить его литром воды и варить на среднем огне 30 минут, пока раствор не приобретёт насыщенный фиолетовый цвет. Затем снять кастрюлю с огня, процедить жидкость и добавить две столовые ложки уксуса.
Яйца предварительно отварить вкрутую, остудить и положить в тёплую фиолетовую воду. Спустя 30–60 минут скорлупа станет пастельно-голубого цвета, а через 4–12 часов — насыщенного синего или бирюзового оттенка.
Морковь
Для этого способа нужно натереть на тёрке 3–4 крупных морковки, залить полулитром воды и добавить столовую ложку уксуса. Туда же положить заранее отваренные вкрутую яйца. Довести жидкость до кипения и варить на медленном огне, пока морковь не превратится в кашу. Оставить яйца остывать в горячем пюре до желаемого оттенка. Корнеплод придаст скорлупе насыщенный или бледно-оранжевый цвет. Для наилучшего результата стоит подождать около 12 часов.
