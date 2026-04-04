Тёща клянчила рецепт, а муж — добавки: кулинары поделились секретом идеальных котлет по-киевски

Ингредиенты

куриная грудка — 4 шт; куриное яйцо — 1 шт; мука — 150 гр; сливочное масло — 100 г; свежая зелень — 1 пучок; чеснок — 1–2 зубчика; мука — 100 г; яйца — 2 шт.; панировочные сухари — 150 г; растительное масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мягкое сливочное масло смешать с мелко нарезанной зеленью и продавленным через пресс чесноком. Тщательно перемешать, чтобы получилась однородная зелёная масса. Выложить её на пищевую плёнку и завернуть в колбаску. Положить в морозилку на 15–20 минут.

Куриную грудку мелко нарезать, смешать с яйцом и мукой. В качестве альтернативы можно использовать куриный фарш, но рубленые котлеты получатся сочнее.

Достать масло из морозилки и нарезать на небольшие медальоны. Каждый кусочек положить в шарик из фарша. Выставить на стол три миски: со взбитым яйцом, с мукой и панировочными сухарями. Заготовки обвалять сначала в муке, потом во взбитом яйце, затем в сухарях. По желанию можно ещё раз окунуть в яйцо и снова обвалять в сухарях, чтобы корочка получилась толще.

Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем переложить на противень и выпекать 10–15 минут при 180 °С, чтобы мясо полностью приготовилось, а начинка внутри растаяла.