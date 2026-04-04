Тёща клянчила рецепт, а муж — добавки: кулинары поделились секретом идеальных котлет по-киевски

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Котлета по-киевски — один из лучших способов приготовления куриной грудки. Запечатанное внутри сливочное масло не только делает мясо сочным, но и служит соусом для гарнира (риса, гречки или овощей). Находчивые кулинары поделились с «Клопс» идеальным рецептом котлет по-киевски с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты

  1. куриная грудка — 4 шт;
  2. куриное яйцо — 1 шт;
  3. мука — 150 гр;
  4. сливочное масло — 100 г;
  5. свежая зелень — 1 пучок;
  6. чеснок — 1–2 зубчика;
  7. мука — 100 г;
  8. яйца — 2 шт.;
  9. панировочные сухари — 150 г;
  10. растительное масло — 2 ст. л;
  11. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мягкое сливочное масло смешать с мелко нарезанной зеленью и продавленным через пресс чесноком. Тщательно перемешать, чтобы получилась однородная зелёная масса. Выложить её на пищевую плёнку и завернуть в колбаску. Положить в морозилку на 15–20 минут.

Куриную грудку мелко нарезать, смешать с яйцом и мукой. В качестве альтернативы можно использовать куриный фарш, но рубленые котлеты получатся сочнее.

Достать масло из морозилки и нарезать на небольшие медальоны. Каждый кусочек положить в шарик из фарша. Выставить на стол три миски: со взбитым яйцом, с мукой и панировочными сухарями. Заготовки обвалять сначала в муке, потом во взбитом яйце, затем в сухарях. По желанию можно ещё раз окунуть в яйцо и снова обвалять в сухарях, чтобы корочка получилась толще.

Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем переложить на противень и выпекать 10–15 минут при 180 °С, чтобы мясо полностью приготовилось, а начинка внутри растаяла.

Находчивые кулинары также поделились с «Клопс» рецептом наваристого борща на говядине с чесночными пампушками. 

