Аромат уюта и вкус детства без лишних хлопот: пошаговый рецепт ленивого манника с яблоками и корицей

Ингредиенты

мука — 250 г; манка — 250 г; сахар — 150 г; разрыхлитель — 7 г; яблоки — 1 кг; сахарная пудра — 2 ст. л; корица — 2 ч. л; молоко — 300 мл; сливочное масло — 60 г.

Приготовление

Смешать муку, манку, сахар и разрыхлитель. Очистить яблоки и натереть на крупной тёрке, затем посыпать корицей с сахаром.

Разъёмную форму для выпечки застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выложить ровным слоем тёртые яблоки, а сверху засыпать сухой смесью.

Молоко слегка подогреть, добавить сливочное масло и размешать до полного растворения. Аккуратно влить жидкость так, чтобы она заполонила всю форму.

Выпекать манник при 180 °С примерно 50 минут до образования золотистой корочки. Готовый пирог достать из духовки, дать остыть и перевернуть на тарелку таким образом, чтобы яблочный слой был сверху. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Совет редакции

Для выпечки лучше всего подойдёт сорт яблок «гренни смит», так как при выпекании он не превратится в кашу, а его лёгкая кислинка сбалансирует вкус всего блюда.