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Сочное мясо внутри и хрустящая корочка снаружи: как запечь целую курицу на пивной бутылке с овощами

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Сочное мясо внутри и хрустящая корочка снаружи: как запечь целую курицу на пивной бутылке с овощами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Курица на пивной бутылке — это блюдо, где тушку вертикально фиксируют, чтобы напиток испарился, увлажняя мясо и придавая ему терпкий аромат. При этом птица равномерно обжаривается, а жир стекает в противень, пропитывая овощи. Как приготовить необычное блюдо, «Клопс» рассказали опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. целая курица — 1 шт;
  2. тёмное пиво — 330 мл;
  3. аджика — 3 ст. л;
  4. копчёная молотая паприка — 2 ч. л;
  5. приправа для мяса — 2 ч. л;
  6. оливковое масло — 2 ч. л; 
  7. картофель — 6 шт; 
  8. сладкий перец — 2 шт; 
  9. чеснок — 1 головка; 
  10. морковь — 2 шт;
  11. сельдерей — 1 шт;
  12. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Курицу помыть, срезать шейную шкурку и обсушить бумажным полотенцем. Натереть снаружи и внутри специями, обмазать маслом и аджикой. Переложить в глубокую миску и убрать в холодильник мариноваться на ночь. 

Пивную бутылку вымыть, отклеить этикетку и слить в бокал две трети напитка. Затем насадить тушку на стеклянную тару тазовой частью до шейного отверстия. 

Получившуюся конструкцию поставить в форму для выпечки, застеленную фольгой. Оставшееся место заполнить овощами. 

Разогреть духовку до 170 °C и поставить курицу с гарниром. Дать конструкции прогреться 15 минут, чтобы стекло не лопнуло от перепада температур. Спустя полчаса облить тушку предварительно слитым в бокал пивом, затем поднять жар до 190 °C и запекать 1,5 часа, пока корочка не подрумянится. 

Если из прокола в зоне бёдрышка потечёт прозрачный сок, блюдо готово. Нарезать курицу на порционные куски, подавать с овощами и свежей зеленью. 

На закуску с запечённой курице идеально подойдут рулетики из баклажанов с сыром и чесноком

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