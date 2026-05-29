Сочное мясо внутри и хрустящая корочка снаружи: как запечь целую курицу на пивной бутылке с овощами

Ингредиенты

целая курица — 1 шт; тёмное пиво — 330 мл; аджика — 3 ст. л; копчёная молотая паприка — 2 ч. л; приправа для мяса — 2 ч. л; оливковое масло — 2 ч. л; картофель — 6 шт; сладкий перец — 2 шт; чеснок — 1 головка; морковь — 2 шт; сельдерей — 1 шт; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу помыть, срезать шейную шкурку и обсушить бумажным полотенцем. Натереть снаружи и внутри специями, обмазать маслом и аджикой. Переложить в глубокую миску и убрать в холодильник мариноваться на ночь.

Пивную бутылку вымыть, отклеить этикетку и слить в бокал две трети напитка. Затем насадить тушку на стеклянную тару тазовой частью до шейного отверстия.

Получившуюся конструкцию поставить в форму для выпечки, застеленную фольгой. Оставшееся место заполнить овощами.

Разогреть духовку до 170 °C и поставить курицу с гарниром. Дать конструкции прогреться 15 минут, чтобы стекло не лопнуло от перепада температур. Спустя полчаса облить тушку предварительно слитым в бокал пивом, затем поднять жар до 190 °C и запекать 1,5 часа, пока корочка не подрумянится.

Если из прокола в зоне бёдрышка потечёт прозрачный сок, блюдо готово. Нарезать курицу на порционные куски, подавать с овощами и свежей зеленью.