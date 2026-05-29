Сочное мясо внутри и хрустящая корочка снаружи: как запечь целую курицу на пивной бутылке с овощами

Курица на пивной бутылке — это блюдо, где тушку вертикально фиксируют, чтобы напиток испарился, увлажняя мясо и придавая ему терпкий аромат. При этом птица равномерно обжаривается, а жир стекает в противень, пропитывая овощи. Как приготовить необычное блюдо, «Клопс» рассказали опытные кулинары.
Ингредиенты
- целая курица — 1 шт;
- тёмное пиво — 330 мл;
- аджика — 3 ст. л;
- копчёная молотая паприка — 2 ч. л;
- приправа для мяса — 2 ч. л;
- оливковое масло — 2 ч. л;
- картофель — 6 шт;
- сладкий перец — 2 шт;
- чеснок — 1 головка;
- морковь — 2 шт;
- сельдерей — 1 шт;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу помыть, срезать шейную шкурку и обсушить бумажным полотенцем. Натереть снаружи и внутри специями, обмазать маслом и аджикой. Переложить в глубокую миску и убрать в холодильник мариноваться на ночь.
Пивную бутылку вымыть, отклеить этикетку и слить в бокал две трети напитка. Затем насадить тушку на стеклянную тару тазовой частью до шейного отверстия.
Получившуюся конструкцию поставить в форму для выпечки, застеленную фольгой. Оставшееся место заполнить овощами.
Разогреть духовку до 170 °C и поставить курицу с гарниром. Дать конструкции прогреться 15 минут, чтобы стекло не лопнуло от перепада температур. Спустя полчаса облить тушку предварительно слитым в бокал пивом, затем поднять жар до 190 °C и запекать 1,5 часа, пока корочка не подрумянится.
Если из прокола в зоне бёдрышка потечёт прозрачный сок, блюдо готово. Нарезать курицу на порционные куски, подавать с овощами и свежей зеленью.
На закуску с запечённой курице идеально подойдут рулетики из баклажанов с сыром и чесноком.