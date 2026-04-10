00:09

Удовольствие без лишних калорий: рецепт диетической творожной пасхи для тех, кто считает КБЖУ

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Одно из главных блюд на Пасху — одноимённый десерт из творога, сливок, сахара и сливочного масла. Несмотря на нежный вкус, многие отказываются его есть, потому что его жирные продукты в составе могут пагубно отразиться на фигуре. Специально для тех, кто любит творожную пасху, но не хочет набрать лишний вес, «Клопс» узнал её диетический вариант (135 ккал на 100 г). 

Ингредиенты 

  1. обезжиренный творог — 500 г; 
  2. греческий йогурт — 200 г; 
  3. сухофрукты — 50 г; 
  4. ванилин — 10 г; 
  5. фруктозный сироп — 2 ст. л; 
  6. цедра одного апельсина. 

Приготовление 

С помощью блендера сделать из творога пастообразную массу. Смешать с йогуртом, сиропом, ванилином и апельсиновой цедрой. Последнюю стоит аккуратно снять с фрукта мелкой тёркой, избегая белой горькой корки. Перемешать и добавить замоченные в холодной воде сухофрукты. 

Выложить массу в застеленную марлей форму, накрыть гнётом и оставить в холодильнике на 10–12 часов. Раз в несколько часов стоит сливать лишнюю воду. Готовую пасху переверуть на тарелку, украсить сухофруктами или цветной посыпкой. 

Для тех, кто в честь праздника не против побаловать себя вкусным сливочным десертом, «Клопс» узнал классический рецепт пасхи

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
00:23
Вчера
23:16
Вчера
05:12
Вчера
00:09
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
11 226
Кулинария рецепты