Удовольствие без лишних калорий: рецепт диетической творожной пасхи для тех, кто считает КБЖУ

Одно из главных блюд на Пасху — одноимённый десерт из творога, сливок, сахара и сливочного масла. Несмотря на нежный вкус, многие отказываются его есть, потому что его жирные продукты в составе могут пагубно отразиться на фигуре. Специально для тех, кто любит творожную пасху, но не хочет набрать лишний вес, «Клопс» узнал её диетический вариант (135 ккал на 100 г).
Ингредиенты
- обезжиренный творог — 500 г;
- греческий йогурт — 200 г;
- сухофрукты — 50 г;
- ванилин — 10 г;
- фруктозный сироп — 2 ст. л;
- цедра одного апельсина.
Приготовление
С помощью блендера сделать из творога пастообразную массу. Смешать с йогуртом, сиропом, ванилином и апельсиновой цедрой. Последнюю стоит аккуратно снять с фрукта мелкой тёркой, избегая белой горькой корки. Перемешать и добавить замоченные в холодной воде сухофрукты.
Выложить массу в застеленную марлей форму, накрыть гнётом и оставить в холодильнике на 10–12 часов. Раз в несколько часов стоит сливать лишнюю воду. Готовую пасху переверуть на тарелку, украсить сухофруктами или цветной посыпкой.
Для тех, кто в честь праздника не против побаловать себя вкусным сливочным десертом, «Клопс» узнал классический рецепт пасхи.