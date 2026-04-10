Удовольствие без лишних калорий: рецепт диетической творожной пасхи для тех, кто считает КБЖУ

Ингредиенты

обезжиренный творог — 500 г; греческий йогурт — 200 г; сухофрукты — 50 г; ванилин — 10 г; фруктозный сироп — 2 ст. л; цедра одного апельсина.

Приготовление

С помощью блендера сделать из творога пастообразную массу. Смешать с йогуртом, сиропом, ванилином и апельсиновой цедрой. Последнюю стоит аккуратно снять с фрукта мелкой тёркой, избегая белой горькой корки. Перемешать и добавить замоченные в холодной воде сухофрукты.

Выложить массу в застеленную марлей форму, накрыть гнётом и оставить в холодильнике на 10–12 часов. Раз в несколько часов стоит сливать лишнюю воду. Готовую пасху переверуть на тарелку, украсить сухофруктами или цветной посыпкой.