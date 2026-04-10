Хруст и свежесть в каждой ложке: кулинары поделились рецептом весеннего салата на каждый день

С приходом весны многим хочется больше воздуха, движения, а также лёгкой и полезной пищи. Как раз для такого настроения подходит салат из хрустящего огурца, пикантной редиски и нежной сметаны. Это блюдо готовится за считанные минуты, но заряд бодрости от него продлится целый день.
Ингредиенты
- редис — 6 шт;
- огурцы — 2 шт;
- куриные яйца — 3 шт;
- зелёный лук — 1 шт;
- свежие укроп и петрушка — пара пучков;
- греческий йогурт или сметана 15% — 3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- зернистая горчица — 1 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Яйца положить в кастрюлю с подсоленой холодной водой, довести до кипения и варить 9–10 минут. Затем остудить, очистить и нарезать на четвертинки.
Редис и огурец тщательно помыть и нарезать тонкими кружочками. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, посолить и поперчить. Затем заправить сметаной или йогуртом. Для пикантности можно добавить немного лимонного сока и горчицы. Сверху посыпать мелконарезанной зеленью. Перед подачей лучше дать салату настояться в холодильнике 10–15 минут.
Совет редакции
Чтобы редис не горчил, его надо замочить в холодной воде на 15–20 минут после нарезки. Блюдо лучше съесть сразу после приготовления, чтобы овощи не потеряли свежесть и хруст.
