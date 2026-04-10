Хруст и свежесть в каждой ложке: кулинары поделились рецептом весеннего салата на каждый день

Ингредиенты

редис — 6 шт; огурцы — 2 шт; куриные яйца — 3 шт; зелёный лук — 1 шт; свежие укроп и петрушка — пара пучков; греческий йогурт или сметана 15% — 3 ст. л; лимонный сок — 1 ч. л; зернистая горчица — 1 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца положить в кастрюлю с подсоленой холодной водой, довести до кипения и варить 9–10 минут. Затем остудить, очистить и нарезать на четвертинки.

Редис и огурец тщательно помыть и нарезать тонкими кружочками. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, посолить и поперчить. Затем заправить сметаной или йогуртом. Для пикантности можно добавить немного лимонного сока и горчицы. Сверху посыпать мелконарезанной зеленью. Перед подачей лучше дать салату настояться в холодильнике 10–15 минут.

Совет редакции

Чтобы редис не горчил, его надо замочить в холодной воде на 15–20 минут после нарезки. Блюдо лучше съесть сразу после приготовления, чтобы овощи не потеряли свежесть и хруст.