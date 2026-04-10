Хруст и свежесть в каждой ложке: кулинары поделились рецептом весеннего салата на каждый день

Хруст и свежесть в каждой ложке: кулинары поделились рецептом весеннего салата на каждый день
С приходом весны многим хочется больше воздуха, движения, а также лёгкой и полезной пищи. Как раз для такого настроения подходит салат из хрустящего огурца, пикантной редиски и нежной сметаны. Это блюдо готовится за считанные минуты, но заряд бодрости от него продлится целый день. 

Ингредиенты 

  1. редис — 6 шт;
  2. огурцы — 2 шт;
  3. куриные яйца — 3 шт;
  4. зелёный лук — 1 шт;
  5. свежие укроп и петрушка — пара пучков;
  6. греческий йогурт или сметана 15% — 3 ст. л;
  7. лимонный сок — 1 ч. л; 
  8. зернистая горчица — 1 ч. л;
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Яйца положить в кастрюлю с подсоленой холодной водой, довести до кипения и варить 9–10 минут. Затем остудить, очистить и нарезать на четвертинки.  

Редис и огурец тщательно помыть и нарезать тонкими кружочками. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, посолить и поперчить. Затем заправить сметаной или йогуртом. Для пикантности можно добавить немного лимонного сока и горчицы. Сверху посыпать мелконарезанной зеленью. Перед подачей лучше дать салату настояться в холодильнике 10–15 минут.  

Совет редакции 

Чтобы редис не горчил, его надо замочить в холодной воде на 15–20 минут после нарезки. Блюдо лучше съесть сразу после приготовления, чтобы овощи не потеряли свежесть и хруст. 

Специально для тех, кто в преддверии летнего сезона хочет сбросить пару лишних кило, «Клопс» сделал подборку из трёх вкусных салатов, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами.

Рецепты от читателей «Клопс»
