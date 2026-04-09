Соседка напросилась в гости, когда учуяла этот аромат: рецепт котлет из крабовых палочек на скорую руку

Ингредиенты

крабовые палочки — 300 г; яйца — 2 шт.; сыр полутвёрдых сортов — 120 г; мука — 4 ст. л.; панировочные сухари — 3 ст. л.; растительное масло — 2 ст. л.; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки пропустить через мясорубку или бледер. Добавить измельчённый на мелкой тёрке сыр, яйца и специи. Насыпать муку, замешать густую массу и сформировать из неё заготовки.

Нагреть сковороду с растительным маслом. Обвалять заготовки в панировке и обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Накрывать сковороду крышкой не нужно, иначе корочка не будет хрустящей.