Соседка напросилась в гости, когда учуяла этот аромат: рецепт котлет из крабовых палочек на скорую руку

Из чего обычно делают котлеты? Свиной, говяжий, куриный, рыбный фарш — ничем из этого гостей и семью уже не удивишь. Домохозяйкам приходится ломать голову в попытках разнообразить обычный обед. Решить эту проблему помогут котлеты из крабовых палочек, рецептом которых с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- крабовые палочки — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сыр полутвёрдых сортов — 120 г;
- мука — 4 ст. л.;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Крабовые палочки пропустить через мясорубку или бледер. Добавить измельчённый на мелкой тёрке сыр, яйца и специи. Насыпать муку, замешать густую массу и сформировать из неё заготовки.
Нагреть сковороду с растительным маслом. Обвалять заготовки в панировке и обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Накрывать сковороду крышкой не нужно, иначе корочка не будет хрустящей.
