Соседка напросилась в гости, когда учуяла этот аромат: рецепт котлет из крабовых палочек на скорую руку

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Из чего обычно делают котлеты? Свиной, говяжий, куриный, рыбный фарш — ничем из этого гостей и семью уже не удивишь. Домохозяйкам приходится ломать голову в попытках разнообразить обычный обед. Решить эту проблему помогут котлеты из крабовых палочек, рецептом которых с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  1. крабовые палочки — 300 г;
  2. яйца — 2 шт.;
  3. сыр полутвёрдых сортов — 120 г;
  4. мука — 4 ст. л.;
  5. панировочные сухари — 3 ст. л.;
  6. растительное масло — 2 ст. л.;
  7. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Крабовые палочки пропустить через мясорубку или бледер. Добавить измельчённый на мелкой тёрке сыр, яйца и специи. Насыпать муку, замешать густую массу и сформировать из неё заготовки. 

Нагреть сковороду с растительным маслом. Обвалять заготовки в панировке и обжарить на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Накрывать сковороду крышкой не нужно, иначе корочка не будет хрустящей. 

Для любителей блюд из рыбы и морепродуктов «Клопс» узнал, как готовить постные котлеты из минтая

Свежие новости по теме
Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
00:23
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Вчера
23:16
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Вчера
05:12
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Вчера
00:09
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
