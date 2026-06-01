Мини-версия итальянской классики: готовим дома порционные пиццы на большую компанию гостей

Ингредиенты

мука — 250 г; вода — 125 мл; сухие дрожжи — 1 ч. л; помидоры черри — 4 шт; сахар — 1 ч. л; растительное масло — 2 ст. л; ветчина, колбаса или отварная курица — 100 г; болгарский перец — 1 шт; твёрдый сыр — 100 г; томатный соус — 100 мл.

Приготовление

Смешать дрожжи, соль, сахар и залить их тёплой водой. Просеять муку и налить растительное масло. Замешать упругое тесто, накрыть полотенцем и дать настояться при комнатной температуре в течение часа.

Разделить колоб на шесть частей, каждую раскатать в тонкие пласты. Переложить основы на застеленный пергаментом противень и пальцами сформировать бортики.

Распределить томатный соус, выложить мясо, мелконарезанный перец и слайсы томатов черри. Сверху посыпать тёртым сыром. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

Совет редакции

Благодаря компактному формату пиццу можно запечь не только в духовке, но и на сковороде. Для этого нужно предварительно разогреть поверхность, выложить лепёшки, прогреть их до появления первых пузырьков, перевернуть и выложить начинку. Затем закрыть крышкой и томить 3–5 минут.

В качестве альтернативы можно воспользоваться микроволновкой. В таком случае тесто заменяется на обычный батон хлеба. На кусочки выкладывается вся начинка, затем на максимальной мощности пиццы подогреваются до тех пор, пока сыр не расплавится.