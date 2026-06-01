Мини-версия итальянской классики: готовим дома порционные пиццы на большую компанию гостей

Чтобы удивить гостей, можно приготовить не просто пиццу, а сделать её мини-версию. Компактный формат не только проще есть и готовить, но и адаптировать, ведь на каждую порцию можно выложить то, что любит конкретный человек. Это решит вечную проблему, когда гости не могут определиться с выбором вкуса для одной большой компании. Как просто и быстро испечь дома маленькие пиццы, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 250 г;
- вода — 125 мл;
- сухие дрожжи — 1 ч. л;
- помидоры черри — 4 шт;
- сахар — 1 ч. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- ветчина, колбаса или отварная курица — 100 г;
- болгарский перец — 1 шт;
- твёрдый сыр — 100 г;
- томатный соус — 100 мл.
Приготовление
Смешать дрожжи, соль, сахар и залить их тёплой водой. Просеять муку и налить растительное масло. Замешать упругое тесто, накрыть полотенцем и дать настояться при комнатной температуре в течение часа.
Разделить колоб на шесть частей, каждую раскатать в тонкие пласты. Переложить основы на застеленный пергаментом противень и пальцами сформировать бортики.
Распределить томатный соус, выложить мясо, мелконарезанный перец и слайсы томатов черри. Сверху посыпать тёртым сыром. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Совет редакции
Благодаря компактному формату пиццу можно запечь не только в духовке, но и на сковороде. Для этого нужно предварительно разогреть поверхность, выложить лепёшки, прогреть их до появления первых пузырьков, перевернуть и выложить начинку. Затем закрыть крышкой и томить 3–5 минут.
В качестве альтернативы можно воспользоваться микроволновкой. В таком случае тесто заменяется на обычный батон хлеба. На кусочки выкладывается вся начинка, затем на максимальной мощности пиццы подогреваются до тех пор, пока сыр не расплавится.
Ещё одна закуска, которая готовится гораздо проще, чем кажется, — сырные шарики в хрустящей панировке.