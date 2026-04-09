Песто, альфредо и болоньезе: как быстро приготовить вкусный соус для макарон на замену кетчунезу

Песто, альфредо и болоньезе: как быстро приготовить вкусный соус для макарон на замену кетчунезу - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Макароны — одно из самых простых блюд домашней кулинарии. Как правило, их заправляют кетчупом или майонезом, ведь на более сложное блюдо у многих просто не хватает времени. Однако сделать из обычной пасты блюдо ресторанного уровня не так трудно, как может показаться. Кулинары поделились с «Клопс» рецептом трёх итальянских соусов, на приготовление которых уйдёт не больше получаса.

Соус песто

Ингредиенты

  1. свежий зелёный базилик — 100 г;
  2. оливковое масло — 100 мл;
  3. сыр пармезан — 50 г;
  4. очищенные кадровые орехи — 30 г;
  5. чеснок — 2–3 зубчика;
  6. соль, перец — по вкусу.  

Приготовление

Листья базилика промыть и обсушить. Кедровые орехи слегка обжарить на сухой сковороде до появления сладковатого аромата. Базилик, чеснок и сыр измельчить блендером. Затем налить масло, добавить орехи со специями и довести смесь до однородной консистенции. Готовый соус хранить в холодильнике от 2 до 5 дней.

Соус альфредо

Ингредиенты

  1. сливочное масло — 70 г;
  2. чеснок — 2 зубчика;
  3. сливки — 500 мл;
  4. пармезан — 100 г;
  5. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Растопить на сковороде масло, добавить измельчённый через пресс чеснок и через 2–3 минуты влить сливки. Помешивая, томить массу так, чтобы она загустела, но не кипела. Затем всыпать измельчённый на мелкой тёрке пармезан и уваривать до полного растворения сыра. Готовый соус хранить в герметичном контейнере 3–4 дня, но лучше сразу подавать к столу. 

Соус болоньезе

Ингредиенты

  1. морковь — 1 шт.;
  2. говяжий фарш — 350 г;
  3. стебель сельдерея — 1 шт.;
  4. репчатый лук — 1 шт.;
  5. белое сухое вино — 30 мл;
  6. оливковое масло — 2 ст. л;
  7. помидоры в собственном соку — 200 г;
  8. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук и сельдерей нарезать мелкм кубиком, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить овощи с маслом на медленном огне в течение 5–6 минут. Добавить фарш и специи, готовить ещё 10–15 минут. Затем влить вино, добавить томаты и томить 25-35 минут. Готовый соус хранить в закрытой ёмкости в холодильнике не дольше трёх дней

