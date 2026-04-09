Песто, альфредо и болоньезе: как быстро приготовить вкусный соус для макарон на замену кетчунезу

Ссылка Макароны — одно из самых простых блюд домашней кулинарии. Как правило, их заправляют кетчупом или майонезом, ведь на более сложное блюдо у многих просто не хватает времени. Однако сделать из обычной пасты блюдо ресторанного уровня не так трудно, как может показаться. Кулинары поделились с «Клопс» рецептом трёх итальянских соусов, на приготовление которых уйдёт не больше получаса.

Соус песто Ингредиенты свежий зелёный базилик — 100 г; оливковое масло — 100 мл; сыр пармезан — 50 г; очищенные кадровые орехи — 30 г; чеснок — 2–3 зубчика; соль, перец — по вкусу. Приготовление Листья базилика промыть и обсушить. Кедровые орехи слегка обжарить на сухой сковороде до появления сладковатого аромата. Базилик, чеснок и сыр измельчить блендером. Затем налить масло, добавить орехи со специями и довести смесь до однородной консистенции. Готовый соус хранить в холодильнике от 2 до 5 дней.

Соус альфредо Ингредиенты сливочное масло — 70 г; чеснок — 2 зубчика; сливки — 500 мл; пармезан — 100 г; соль, перец — по вкусу. Приготовление Растопить на сковороде масло, добавить измельчённый через пресс чеснок и через 2–3 минуты влить сливки. Помешивая, томить массу так, чтобы она загустела, но не кипела. Затем всыпать измельчённый на мелкой тёрке пармезан и уваривать до полного растворения сыра. Готовый соус хранить в герметичном контейнере 3–4 дня, но лучше сразу подавать к столу.

Соус болоньезе Ингредиенты морковь — 1 шт.; говяжий фарш — 350 г; стебель сельдерея — 1 шт.; репчатый лук — 1 шт.; белое сухое вино — 30 мл; оливковое масло — 2 ст. л; помидоры в собственном соку — 200 г; соль, перец — по вкусу. Приготовление Лук и сельдерей нарезать мелкм кубиком, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить овощи с маслом на медленном огне в течение 5–6 минут. Добавить фарш и специи, готовить ещё 10–15 минут. Затем влить вино, добавить томаты и томить 25-35 минут. Готовый соус хранить в закрытой ёмкости в холодильнике не дольше трёх дней