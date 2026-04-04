Магия в каждом укусе: как приготовить дома классические картофельные колдуны

Ингредиенты

картофель — 1 кг; фарш из говядины и свинины — 500 г; яйца — 3 шт.; чеснок — 2 зубчика; репчатый лук — 2 шт; мука — 3 ст. л.; растительное масло — 30 мл; соль, перец и свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

Натереть картофель на средней тёрке и опустить в холодную воду, чтобы он не потемнел. Слить лишнюю жидкость и отжать массу. Добавить яйца, одну мелконарезанную луковицу и продавленный через пресс чеснок. Всыпать муку и тщательно замешать тесто. В фарш добавить вторую мелконарезанную луковицу, зелень, соль и перец.

Взять в руку немного картофельного теста и формировать лепёшку. Положить слой фарша и накрыть вторым слоем теста. Должны получиться плоские медальоны с начинкой внутри. Обжарить по 6–8 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать со сметаной и зеленью.