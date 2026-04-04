Магия в каждом укусе: как приготовить дома классические картофельные колдуны

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Колдуны — традиционное блюдо белорусской, литовской и польской кухонь. Это блюдо удобно тем, что в небольшой форме удобно сочетает и мясо, и гарнир. Однако сделать его сочным внутри и хрустящим снаружи получается не у каждого. Разбираемся, как правильно готовить колдуны.

Ингредиенты

  1. картофель — 1 кг;
  2. фарш из говядины и свинины — 500 г;
  3. яйца — 3 шт.;
  4. чеснок — 2 зубчика;
  5. репчатый лук — 2 шт;
  6. мука — 3 ст. л.;
  7. растительное масло — 30 мл;
  8. соль, перец и свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

Натереть картофель на средней тёрке и опустить в холодную воду, чтобы он не потемнел. Слить лишнюю жидкость и отжать массу. Добавить яйца, одну мелконарезанную луковицу и продавленный через пресс чеснок. Всыпать муку и тщательно замешать тесто. В фарш добавить вторую мелконарезанную луковицу, зелень, соль и перец.

Взять в руку немного картофельного теста и формировать лепёшку. Положить слой фарша и накрыть вторым слоем теста. Должны получиться плоские медальоны с начинкой внутри. Обжарить по 6–8 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать со сметаной и зеленью.  

