Вся семья боролась за последнюю маслинку: домохозяйки раскрыли рецепт наваристой солянки с копчёными рёбрышками

Солянка — всеми любимый наваристый суп с большим количеством мяса, маслинами и огурцами. Однако у некоторых хозяек он получается слишком кислым или «пустым», будто во вкусе чего-то не хватает. Как приготовить идеальную солянку, от которой невозможно будет оторваться, «Клопс» рассказали находчивые читатели.
Ингредиенты
- копчёные рёбрышки — 300 г;
- буженина, колбаса и ветчина — 300 г;
- картофель — 3 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- солёные огурцы — 4 шт.;
- рассол — 200 мл;
- маслины — 100 г;
- томатная паста — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- вода — 1,5 л;
- лимон — 0,5 шт;
- сахар — 1 ч. л.;
- свежая зелень — пара веточек;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление
В большой кастрюле вскипятить полтора литра воды и положить говяжьи рёбрышки. Варить на медленном огне 40–50 минут, снимая пену. Отделить мясо от кости и нарезать на кусочки. Бульон процедить и снова поставить на плиту.
Обжарить на сливочном масле нашинкованный лук, мелко нарезанные солёные огурцы и томатную пасту. Тушить 5 минут, насыпать немного сахара и прогреть ещё пару минут. На сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук. Добавить натёртые или мелко нарезанные солёные огурцы, тушить 3–4 минуты.
Нарезать кубиком ветчину, колбасу и буженину, затем обжарить вместе с варёной говядиной.
Картофель очистить и нарезать кубиком. Положить в кипящий бульон и варить 10-12 минут до полуготовности. Добавить нарезанные колечками маслины, немного рассола от грурцов и жидкости от маслин.
Добавить зажарку, лавровый лист и мясное ассорти в суп. Варить ещё 10 минут и подавать к столу. Готовое блюдо украсить свежей зеленью, долькой лимона и ложкой сметаны.
Пара ингредиентов может изменить привычное блюдо до неузнаваемости. Например, одна рюмка водки может раскрыть вкус рыбы в ухе и сделать её более прозрачной. Как сварить идеальный суп из трёх видов рыбы, разобрался «Клопс».