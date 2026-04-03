Вся семья боролась за последнюю маслинку: домохозяйки раскрыли рецепт наваристой солянки с копчёными рёбрышками

Ингредиенты

копчёные рёбрышки — 300 г; буженина, колбаса и ветчина — 300 г; картофель — 3 шт.; репчатый лук — 1 шт.; солёные огурцы — 4 шт.; рассол — 200 мл; маслины — 100 г; томатная паста — 100 г; сливочное масло — 50 г; вода — 1,5 л; лимон — 0,5 шт; сахар — 1 ч. л.; свежая зелень — пара веточек; соль, перец, лавровый лист — по вкусу; растительное масло — для жарки.

Приготовление

В большой кастрюле вскипятить полтора литра воды и положить говяжьи рёбрышки. Варить на медленном огне 40–50 минут, снимая пену. Отделить мясо от кости и нарезать на кусочки. Бульон процедить и снова поставить на плиту.

Обжарить на сливочном масле нашинкованный лук, мелко нарезанные солёные огурцы и томатную пасту. Тушить 5 минут, насыпать немного сахара и прогреть ещё пару минут. На сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук. Добавить натёртые или мелко нарезанные солёные огурцы, тушить 3–4 минуты.

Нарезать кубиком ветчину, колбасу и буженину, затем обжарить вместе с варёной говядиной.

Картофель очистить и нарезать кубиком. Положить в кипящий бульон и варить 10-12 минут до полуготовности. Добавить нарезанные колечками маслины, немного рассола от грурцов и жидкости от маслин.

Добавить зажарку, лавровый лист и мясное ассорти в суп. Варить ещё 10 минут и подавать к столу. Готовое блюдо украсить свежей зеленью, долькой лимона и ложкой сметаны.