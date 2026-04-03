Вся семья боролась за последнюю маслинку: домохозяйки раскрыли рецепт наваристой солянки с копчёными рёбрышками

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Солянка — всеми любимый наваристый суп с большим количеством мяса, маслинами и огурцами. Однако у некоторых хозяек он получается слишком кислым или «пустым», будто во вкусе чего-то не хватает. Как приготовить идеальную солянку, от которой невозможно будет оторваться, «Клопс» рассказали находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  1. копчёные рёбрышки — 300 г;
  2. буженина, колбаса и ветчина — 300 г;
  3. картофель — 3 шт.;
  4. репчатый лук — 1 шт.;
  5. солёные огурцы — 4 шт.;
  6. рассол — 200 мл;
  7. маслины — 100 г;
  8. томатная паста — 100 г;
  9. сливочное масло — 50 г;
  10. вода — 1,5 л;
  11. лимон — 0,5 шт;
  12. сахар — 1 ч. л.; 
  13. свежая зелень — пара веточек; 
  14. соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
  15. растительное масло — для жарки.

Приготовление

В большой кастрюле вскипятить полтора литра воды и положить говяжьи рёбрышки. Варить на медленном огне 40–50 минут, снимая пену. Отделить мясо от кости и нарезать на кусочки. Бульон процедить и снова поставить на плиту. 

Обжарить на сливочном масле нашинкованный лук, мелко нарезанные солёные огурцы и томатную пасту. Тушить 5 минут, насыпать немного сахара и прогреть ещё пару минут.  На сливочном масле поджарить мелко нарезанный лук. Добавить натёртые или мелко нарезанные солёные огурцы, тушить 3–4 минуты. 

Нарезать кубиком ветчину, колбасу и буженину, затем обжарить вместе с варёной говядиной. 

Картофель очистить и нарезать кубиком. Положить в кипящий бульон и варить 10-12 минут до полуготовности. Добавить нарезанные колечками маслины, немного рассола от грурцов и жидкости от маслин. 

Добавить зажарку, лавровый лист и мясное ассорти в суп. Варить ещё 10 минут и подавать к столу. Готовое блюдо украсить свежей зеленью, долькой лимона и ложкой сметаны. 

Пара ингредиентов может изменить привычное блюдо до неузнаваемости. Например, одна рюмка водки может раскрыть вкус рыбы в ухе и сделать её более прозрачной. Как сварить идеальный суп из трёх видов рыбы, разобрался «Клопс». 

