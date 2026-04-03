Простой и быстрый завтрак на каждый день: готовим блин из овсяных хлопьев и банана

Ингредиенты

овсяные хлопья — 4 ст. л; куриное яйцо — 1 шт; молоко — 4 ст. л; банан — 1 шт; растительное масло — пара столовых ложек; соль, сахар, ванилин — по вкусу.

Приготовление

В большой миске размять банан вилкой, разбить одно яйцо и влить молоко. Посолить, по желанию добавить сахар и ванилин. Всыпать овсяные хлопья и перемешать всё до однородной массы.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Влить тесто и обжаривать блин с двух сторон до золотистого цвета. Если слой получился слишком толстым, лучше накрыть сковороду крышкой, чтобы внутри всё хорошо пропеклось. Готовое блюдо полить мёдом или украсить свежими ягодами.

Совет редакции

Банан лучше брать максимально мягкий, лучше даже переспелый. Так его будет проще размять вилкой. Однако в таком случае стоит добавлять меньше сахара, иначе блюдо получится слишком приторным. Для более однородной массы хлопья можно измельчить в блендере.