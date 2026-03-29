Король всех известных мясных блюд: как приготовить стейк рибай на домашней кухне

Среди мясных блюд лидером считается стейк рибай. Именно рёберная часть говядины имеет самую нежную и сочную текстуру. Королевское блюдо можно приготовить на домашней кухне, но для этого надо знать несколько хитростей.

Ингредиенты

  1. стейк рибай — 1 кусок толщиной примерно 2–3 см;
  2. растительное масло — 1 ст. л;
  3. сливочное масло — 1 ст. л;
  4. чеснок — 2-3 зубчика;
  5. соль, перец — по вкусу;
  6. розмарин — 1 веточка.

Приготовление

За 30–40 минут до начала приготовления достать мясо из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Убрать лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. Щедро посолить и поперчить говядину с обеих сторон.

Разогреть сковороду с толстым дном (лучше всего чугунную) на сильном огне, пока не появится лёгкая дымка. Налить немного растительного масла, выложить стейк и жарить по 3–4 минуты с каждой стороны.

Затем добавить сливочное масло, раздавленные ножом зубчики чеснока и веточку свежего розмарина. В процессе жарки обильно поливать мясо маслом с выделившимся соком. Готовить до желаемой степени прожарки.

Дать готовому стейку отдохнуть на тарелке около 5–10 минут и нарезать поперёк волокон на куски толщиной 0,5–1 см. Подавать с бресничным, перечным или чесночным соусом. В качестве гарнира подойдут запечёные овощи или картофельное пюре. 

Степени прожарки стейка

Rare (с кровью) — по 1,5–2 минуты с каждой стороны;

Medium rare (слабая прожарка) — по 2–3 минуты с каждой стороны;

Medium (средняя прожарка) — по 5–6 минут с каждой стороны, затем оставить томиться на сковороде ещё 7 минут.

Well done (полная прожарка) — 6–7 минут с каждой стороны. 

