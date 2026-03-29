Гости съели всё до последней крошки: готовим сочный рыбный пирог со сливочным вайбом

Гости съели всё до последней крошки: готовим сочный рыбный пирог со сливочным вайбом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Заливной пирог с рыбой — простое блюдо, которое не требует особых навыков и большого количества времени. Тесто готовится на раз-два без замешивания и раскатки. Кулинары поделились с «Клопс» рецептом с рыбой, но её можно заменить и на другие любимые продукты, например на капусту или лук с яйцами.

Ингредиенты

  1. кефир 2–3% — 250 мл;
  2. яйца — 2 шт;
  3. соль и сахар — по 1 чайной ложке;
  4. растительное масло — 2 ст. л;
  5. мука — 180–200 г;
  6. разрыхлитель — 1 ч. л;
  7. консервированная или свежая красная рыба (сайра, сёмга, горбуша) — 1 банка (240–250 г);
  8. репчатый лук — 1–2 шт.

Приготовление

Если используется консервированная рыба, то первым делом надо слить из банки лишнюю жидкость. Лук нарезать тонкими полукольцами или мелким кубиком.

В большой миске взбить с помощью вилки яйца с солью и сахаром, затем добавить кефир и растительное масло. Добавить в массу муку с разрыхлителем и замесить жидкое тесто, чтобы консистенция напоминала густую сметану.

Смазать форму маслом, вылить половину теста и распределить по всей площади начинку. Затем покрыть оставшимся тестом и аккуратно разровнять поверхность ложкой.

Поставить форму в разогретую до 180 °С духовку и выпекать в течение 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Получившийся пирог достать из духовки и дать ему постоять 10–15 минут.

