Гости съели всё до последней крошки: готовим сочный рыбный пирог со сливочным вайбом

Заливной пирог с рыбой — простое блюдо, которое не требует особых навыков и большого количества времени. Тесто готовится на раз-два без замешивания и раскатки. Кулинары поделились с «Клопс» рецептом с рыбой, но её можно заменить и на другие любимые продукты, например на капусту или лук с яйцами.
Ингредиенты
- кефир 2–3% — 250 мл;
- яйца — 2 шт;
- соль и сахар — по 1 чайной ложке;
- растительное масло — 2 ст. л;
- мука — 180–200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- консервированная или свежая красная рыба (сайра, сёмга, горбуша) — 1 банка (240–250 г);
- репчатый лук — 1–2 шт.
Приготовление
Если используется консервированная рыба, то первым делом надо слить из банки лишнюю жидкость. Лук нарезать тонкими полукольцами или мелким кубиком.
В большой миске взбить с помощью вилки яйца с солью и сахаром, затем добавить кефир и растительное масло. Добавить в массу муку с разрыхлителем и замесить жидкое тесто, чтобы консистенция напоминала густую сметану.
Смазать форму маслом, вылить половину теста и распределить по всей площади начинку. Затем покрыть оставшимся тестом и аккуратно разровнять поверхность ложкой.
Поставить форму в разогретую до 180 °С духовку и выпекать в течение 40–45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Получившийся пирог достать из духовки и дать ему постоять 10–15 минут.
