Все гости обзавидуются и будут умолять поделиться рецептом: рассказываем, как испечь шоколадный фондан с жидким центром

Ингредиенты

горький шоколад — 100 г; сливочное масло — 100 г; яйца — 2 шт.; сахар — 50 г; какао — 1–2 ст. л; мука — 40 г; соль — 1 щепотка.

Приготовление

Налить в сотейник воду, поставить на плиту, а сверху установить миску из материала, который выдерживает высокие температуры. Когда вода закипит, убавить огонь до минимума и растопить на водяной бане шоколад со сливочным маслом.

В отдельной ёмкости взбить яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавить просеянную муку и соль. Тонкой струйкой влить растопленный шоколад с маслом. Разлить тесто по формочкам, смазанным маслом и присыпанным какао.

Выпекать в разогретой до 200 °С духовке примерно 7–9 минут. Самое главное — не передержать кексы, потому что начинка в центре должна оставаться жидкой. Готовый десерт традиционно подают с шариком ванильного мороженого, но можно украсить и свежими ягодами.