Все гости обзавидуются и будут умолять поделиться рецептом: рассказываем, как испечь шоколадный фондан с жидким центром

В кафе мы часто заказываем шоколадный фондан, но можно ли приготовить его дома? На самом деле это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, ведь состав продуктов не отличается от обычного кекса, а вся магия кроется в способе запекания.
Ингредиенты
- горький шоколад — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- какао — 1–2 ст. л;
- мука — 40 г;
- соль — 1 щепотка.
Приготовление
Налить в сотейник воду, поставить на плиту, а сверху установить миску из материала, который выдерживает высокие температуры. Когда вода закипит, убавить огонь до минимума и растопить на водяной бане шоколад со сливочным маслом.
В отдельной ёмкости взбить яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавить просеянную муку и соль. Тонкой струйкой влить растопленный шоколад с маслом. Разлить тесто по формочкам, смазанным маслом и присыпанным какао.
Выпекать в разогретой до 200 °С духовке примерно 7–9 минут. Самое главное — не передержать кексы, потому что начинка в центре должна оставаться жидкой. Готовый десерт традиционно подают с шариком ванильного мороженого, но можно украсить и свежими ягодами.
