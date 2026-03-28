Вкус прямо как у бабушки: как испечь идеальное овсяное печенье с полезным подсластителем

Практически все от мала до велика обожают овсяное печенье. Однако сделать его дома получается не у всех — то слишком жирное, то несладкое, то сухое. Читатели поделились с «Клопс» простым рецептом, благодаря которому печенье обретает тот самый вкус из детства.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 100 г;
- банан — 1 шт;
- яйцо — 1 шт;
- пшеничная мука — 80 г;
- сахар — 50 г;
- сливочное масло — 40 г;
- разрыхлитель — 5 г.
Приготовление
Сливочное масло и яйцо достать заранее из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Банан лучше брать мягкий или даже переспелый. Размять его вилкой, добавить масло, яйцо и сахар. Чтобы смесь стала максимально однородной, можно воспользоваться блендером.
Овсяные хлопья, время варки которых составляет не менее 20–25 минут, измельчить в блендере или кофемолке. Смешать с мукой и разрыхлителем. Соединить сухие ингредиенты с жидкими и мокрыми руками сформировать маленькие лепёшки. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Между каждым печеньем лучше оставлять примерно 1,5–2 см свободного места.
Выпекать печенье 15 минут в заранее разогретой до 180 °С духовке. Затем снять ещё горячую выпечку с противня, положить на решётку и накрыть полотенцем. Это нужно, чтобы низ печенья не намок, а верх не засох.
