Вкус прямо как у бабушки: как испечь идеальное овсяное печенье с полезным подсластителем

Ингредиенты

овсяные хлопья — 100 г; банан — 1 шт; яйцо — 1 шт; пшеничная мука — 80 г; сахар — 50 г; сливочное масло — 40 г; разрыхлитель — 5 г.

Приготовление

Сливочное масло и яйцо достать заранее из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Банан лучше брать мягкий или даже переспелый. Размять его вилкой, добавить масло, яйцо и сахар. Чтобы смесь стала максимально однородной, можно воспользоваться блендером.

Овсяные хлопья, время варки которых составляет не менее 20–25 минут, измельчить в блендере или кофемолке. Смешать с мукой и разрыхлителем. Соединить сухие ингредиенты с жидкими и мокрыми руками сформировать маленькие лепёшки. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Между каждым печеньем лучше оставлять примерно 1,5–2 см свободного места.

Выпекать печенье 15 минут в заранее разогретой до 180 °С духовке. Затем снять ещё горячую выпечку с противня, положить на решётку и накрыть полотенцем. Это нужно, чтобы низ печенья не намок, а верх не засох.