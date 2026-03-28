Уют в каждом кусочке: кулинары назвали секретный ингредиент для пышной и ароматной шарлотки

Шарлотка — самый частый гость на столе среди выпечки. Она просто готовится и получается даже у новичков. Однако лишь опытные кулинары знают, что кефир и щепотка разрыхлителя помогут сделать пирог более пышным, нежным и ароматным.
Ингредиенты
- кефир 2,5–3,2% — 250 мл;
- яйца — 2 шт;
- сахар — 180–200 г;
- пшеничная мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л;
- кисло-сладкие яблоки, например, сорта «антоновка» или «гренни смит» — 3-4 шт;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать крупными кубиками или дольками. Сверху сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукты не потемнели.
В глубокой пиале слегка взбить яйца с сахаром и ванилином до однородной массы. Влить кефир и перемешать.
В отдельной миске смешать просеянную муку с разрыхлителем. Поэтапно насыпать сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком. Тесто должно получиться как густая сметана.
Форму для выпечки обильно смазать маслом, присыпав стенки и дно тонким слоем муки или манки. Так готовый пирог будет легче доставать.
Выложить часть яблок на дно и залить половиной объёма теста. Сверху распределить оставшиеся дольки и добавить остатки теста. Важно, чтобы яблоки не ушли на дно, а занимали всю форму. Выпекать около 40–50 минут при 180 °С.
Затем дать шарлотке остыть в течение 15 минут и вынуть из формы. Пока выпечка тёплая, присыпать сверху сахарной пудрой.
