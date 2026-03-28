Уют в каждом кусочке: кулинары назвали секретный ингредиент для пышной и ароматной шарлотки

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Шарлотка — самый частый гость на столе среди выпечки. Она просто готовится и получается даже у новичков. Однако лишь опытные кулинары знают, что кефир и щепотка разрыхлителя помогут сделать пирог более пышным, нежным и ароматным.

Ингредиенты

  1. кефир 2,5–3,2% — 250 мл;
  2. яйца — 2 шт;
  3. сахар — 180–200 г;
  4. пшеничная мука — 250 г;
  5. разрыхлитель — 1,5 ч. л;
  6. кисло-сладкие яблоки, например, сорта «антоновка» или «гренни смит» — 3-4 шт;
  7. ванильный сахар — 1 ч. л;
  8. лимонный сок —  1 ч. л;
  9. растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать крупными кубиками или дольками. Сверху сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукты не потемнели.

В глубокой пиале слегка взбить яйца с сахаром и ванилином до однородной массы. Влить кефир и перемешать.

В отдельной миске смешать просеянную муку с разрыхлителем. Поэтапно насыпать сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком. Тесто должно получиться как густая сметана.

Форму для выпечки обильно смазать маслом, присыпав стенки и дно тонким слоем муки или манки. Так готовый пирог будет легче доставать.

Выложить часть яблок на дно и залить половиной объёма теста. Сверху распределить оставшиеся дольки и добавить остатки теста. Важно, чтобы яблоки не ушли на дно, а занимали всю форму. Выпекать около 40–50 минут при 180 °С.

Затем дать шарлотке остыть в течение 15 минут и вынуть из формы. Пока выпечка тёплая, присыпать сверху сахарной пудрой.   

Если дома завалялась парочка бананов, не спешите их выбрасывать. Потемневшие фрукты идеально подойдут для выпечки бананового хлеба.

