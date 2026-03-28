Простой обед в стиле Бостона: как приготовить дома сливочный суп клэм-чаудер с морепродуктами

Ингредиенты

мидии в панцирях — 500 г; рыбный бульон — 500 мл; картофель — 2 шт; репчатый лук — 1 шт; сельдерей — 1 шт; сливки 33% — 200 мл; бекон — 1–2 полоски.

Приготовление

Замочить мидии в холодной воде с солью на 20 минут, чтобы очистить их от песка. Лук и сельдерей нарезать мелким кубиком и протушить несколько минут до мягкости. Бекон обжарить на сковороде, выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и измельчить ножом в крупную крошку.

Разогреть рыбный бульон, добавить картофель, лук и сельдерей, варить 15 минут. Положить мидии, уменьшить огонь, накрыть крышкой и подождать 8–10 минут, пока створки не раскроются.

Снять с огня, убрать раковины, влить сливки и дать супу немного загустеть. При желании можно добавить немного кукурузного крахмала. Готовое блюдо посыпать хрустящими кусочками бекона.

Совет редакции

Мидии нужно добавлять в конце варки, чтобы сохранить их нежную текстуру. Сливки следует вливать только после снятия с огня, иначе суп расслоится.