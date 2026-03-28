Простой обед в стиле Бостона: как приготовить дома сливочный суп клэм-чаудер с морепродуктами

Что вам приходит на ум при словосочетании «американская кухня»? Скорее всего, гамбургер, картошка фри и кока-кола. А знали ли вы о сливочном супе с морепродуктами под названием клэм-чаудер? Эту кремовую похлёбку придумали ещё в XVI веке в Новой Англии, хотя часто это блюдо называют бостонским. Разберёмся, как приготовить эту вкуснятину дома.
Ингредиенты
- мидии в панцирях — 500 г;
- рыбный бульон — 500 мл;
- картофель — 2 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- сельдерей — 1 шт;
- сливки 33% — 200 мл;
- бекон — 1–2 полоски.
Приготовление
Замочить мидии в холодной воде с солью на 20 минут, чтобы очистить их от песка. Лук и сельдерей нарезать мелким кубиком и протушить несколько минут до мягкости. Бекон обжарить на сковороде, выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и измельчить ножом в крупную крошку.
Разогреть рыбный бульон, добавить картофель, лук и сельдерей, варить 15 минут. Положить мидии, уменьшить огонь, накрыть крышкой и подождать 8–10 минут, пока створки не раскроются.
Снять с огня, убрать раковины, влить сливки и дать супу немного загустеть. При желании можно добавить немного кукурузного крахмала. Готовое блюдо посыпать хрустящими кусочками бекона.
Совет редакции
Мидии нужно добавлять в конце варки, чтобы сохранить их нежную текстуру. Сливки следует вливать только после снятия с огня, иначе суп расслоится.
