«Милая, а добавка будет?»: как повторить дома знаменитый заливной пирог киш лорен

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Киш лорен — открытый пирог родом из французского региона Лотарингия. Основа из песочного теста с заливкой из сливок, яиц и сыра стала популярна во всём мире и даже сейчас часто встречается в заведениях. Начинка пирога может быть разнообразной: от рыбы и морепродуктов до курицы и овощей. Разбираемся, как готовить знаменитое блюдо дома. 

Ингредиенты

  1. готовое слоёное или песочное тесто — 1 упаковка;
  2. репчатый лук — 1 шт;
  3. сливки 30–33% — 200 мл;
  4. яйца — 3 шт;
  5. твёрдый сыр (например, грюйер или чеддер) — 100 г;
  6. соль, перец — по вкусу;
  7. мускатный орех — щепотка;
  8. брокколи, красная рыба, морепродукты, креветки, куриное филе, шампиньоны — на выбор.

Приготовление

Раскатать тесто и выложить его в форму для пирога, сформировав кружевные бортики. Проколоть дно вилкой, чтобы при выпекании не образовались пузыри. Подпечь основу при 180 °С в течение 10 минут, затем вынуть и оставить остывать.

Овощи, рыбу, мясо, грибы или любую другую начинку нарезать и обжарить в сливочном масле до золотистой корочки. В той же сковороде подрумянить лук. В отдельной миске взбить яйца, сливки, соль, перец и мускатный орех.

В готовую основу ровным слоем выложить начинку и залить яично-сливочной смесью. Сверху посыпать тёртым сыром. Выпекать киш при 180 °C в течение 30–40 минут, пока начинка не застынет, а корочка не станет золотистой. 

В дни, когда хочется побаловать себя вкусной выпечкой, можно приготовить не только киш лорен, но и ароматную итальянскую фокаччу с вялеными томатами и оливками. 
