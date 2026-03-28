«Милая, а добавка будет?»: как повторить дома знаменитый заливной пирог киш лорен

Киш лорен — открытый пирог родом из французского региона Лотарингия. Основа из песочного теста с заливкой из сливок, яиц и сыра стала популярна во всём мире и даже сейчас часто встречается в заведениях. Начинка пирога может быть разнообразной: от рыбы и морепродуктов до курицы и овощей. Разбираемся, как готовить знаменитое блюдо дома.
Ингредиенты
- готовое слоёное или песочное тесто — 1 упаковка;
- репчатый лук — 1 шт;
- сливки 30–33% — 200 мл;
- яйца — 3 шт;
- твёрдый сыр (например, грюйер или чеддер) — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- мускатный орех — щепотка;
- брокколи, красная рыба, морепродукты, креветки, куриное филе, шампиньоны — на выбор.
Приготовление
Раскатать тесто и выложить его в форму для пирога, сформировав кружевные бортики. Проколоть дно вилкой, чтобы при выпекании не образовались пузыри. Подпечь основу при 180 °С в течение 10 минут, затем вынуть и оставить остывать.
Овощи, рыбу, мясо, грибы или любую другую начинку нарезать и обжарить в сливочном масле до золотистой корочки. В той же сковороде подрумянить лук. В отдельной миске взбить яйца, сливки, соль, перец и мускатный орех.
В готовую основу ровным слоем выложить начинку и залить яично-сливочной смесью. Сверху посыпать тёртым сыром. Выпекать киш при 180 °C в течение 30–40 минут, пока начинка не застынет, а корочка не станет золотистой.