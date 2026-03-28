Завтрак, который разделит жизнь на до и после: рецепт сытной томатной овсянки

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Обычно овсянку готовят на завтрак с мёдом, цукатами, ягодами и фруктами. А что, если положить в кашу помидоры? Получится необыкновенно вкусное и сытное блюдо, которое удивит всех домочадцев и наполнит организм энергией на весь день. Нестандартным рецептом с «Клопс» поделились находчивые читатели.

Ингредиенты

  1. овсяные хлопья — 50 г;
  2. вода — 200–250 мл;
  3. лук — 1 шт.;
  4. помидоры — 2 шт.;
  5. сыр — 40 г (по желанию);
  6. масло сливочное — 30 г;
  7. яйцо — 1 шт. (по желанию);
  8. соль — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить помидоры и тушить несколько минут, чтобы овощи размягчились. Важно, чтобы томаты выделили как можно больше сока.

Всыпать в сковороду овсяные хлопья, при необходимости долить немного воды, довести до кипения, накрыть крышкой и варить до готовности хлопьев. 

Пока каша горячая, её можно посыпать тёртым сыром, который легко плавится. Готовое блюдо идеально дополнят яйцо-пашот и свежая зелень.

Сырники тоже считаются базовым блюдом на завтрак, но и их можно приобразить до неузнаваемости. Достаточно лишь добавить в творог мак и лимонную цедру.  

Свежие новости по теме
Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой
Ягодная корона на хрустящем облаке: как приготовить «Павлову» без единой трещинки
Карамельная корочка и нежнейшая сердцевина: кулинары поделились простым рецептом чизкейка Сан-Себастьян
Приводим фигуру в порядок перед летним сезоном: 3 лёгких салата, которые одобрят диетолог и тренер
