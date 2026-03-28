Завтрак, который разделит жизнь на до и после: рецепт сытной томатной овсянки

Ингредиенты

овсяные хлопья — 50 г; вода — 200–250 мл; лук — 1 шт.; помидоры — 2 шт.; сыр — 40 г (по желанию); масло сливочное — 30 г; яйцо — 1 шт. (по желанию); соль — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить помидоры и тушить несколько минут, чтобы овощи размягчились. Важно, чтобы томаты выделили как можно больше сока.

Всыпать в сковороду овсяные хлопья, при необходимости долить немного воды, довести до кипения, накрыть крышкой и варить до готовности хлопьев.

Пока каша горячая, её можно посыпать тёртым сыром, который легко плавится. Готовое блюдо идеально дополнят яйцо-пашот и свежая зелень.