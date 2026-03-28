Завтрак, который разделит жизнь на до и после: рецепт сытной томатной овсянки

Обычно овсянку готовят на завтрак с мёдом, цукатами, ягодами и фруктами. А что, если положить в кашу помидоры? Получится необыкновенно вкусное и сытное блюдо, которое удивит всех домочадцев и наполнит организм энергией на весь день. Нестандартным рецептом с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 50 г;
- вода — 200–250 мл;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр — 40 г (по желанию);
- масло сливочное — 30 г;
- яйцо — 1 шт. (по желанию);
- соль — по вкусу.
Приготовление
Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить помидоры и тушить несколько минут, чтобы овощи размягчились. Важно, чтобы томаты выделили как можно больше сока.
Всыпать в сковороду овсяные хлопья, при необходимости долить немного воды, довести до кипения, накрыть крышкой и варить до готовности хлопьев.
Пока каша горячая, её можно посыпать тёртым сыром, который легко плавится. Готовое блюдо идеально дополнят яйцо-пашот и свежая зелень.
