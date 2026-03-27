Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой

Что может быть проще, чем пожарить котлеты? Однако не у каждой хозяйки они получаются нежными и сочными. Чтобы добиться идеального вкуса, важно соблюсти несколько простых секретов. О некоторых из них «Клопс» рассказали опытные домохозяйки.
Ингредиенты
- фарш свинина-говядина-курица в равных пропорциях — 850 г;
- сметана — 2 ст. л;
- вода — 100 мл;
- сухари панировочные — 4 ст. л (с горкой);
- молоко — 150 мл;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчик;
- соль — 1,5 ч. л;
- молотый красный перец, сухая аджика, кориандр, хмели-сунели — по одной щепотке;
- растительное масло — пара столовых ложек.
Приготовление
Замочить панировочные сухари в небольшом количестве молока. Приправить мясо специями, продавленным через пресс чесноком и натёртым на крупной тёрке луком. Добавить сухари и тщательно замесить фарш.
Смешать две столовых ложки сметаны с холодной водой и налить в мясную основу. Сформировать котлеты, обвалять каждую в сухой панировке и обжарить с двух сторон на сковороде под крышкой.
Совет редакции
Для хрустящей корочки можно использовать не только сухари, но и манную крупу. Важно, чтобы панировка была плотной и сохраняла все соки внутри котлеты.
