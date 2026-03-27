Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой

Ингредиенты

фарш свинина-говядина-курица в равных пропорциях — 850 г; сметана — 2 ст. л; вода — 100 мл; сухари панировочные — 4 ст. л (с горкой); молоко — 150 мл; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 2 зубчик; соль — 1,5 ч. л; молотый красный перец, сухая аджика, кориандр, хмели-сунели — по одной щепотке; растительное масло — пара столовых ложек.

Приготовление

Замочить панировочные сухари в небольшом количестве молока. Приправить мясо специями, продавленным через пресс чесноком и натёртым на крупной тёрке луком. Добавить сухари и тщательно замесить фарш.

Смешать две столовых ложки сметаны с холодной водой и налить в мясную основу. Сформировать котлеты, обвалять каждую в сухой панировке и обжарить с двух сторон на сковороде под крышкой.

Совет редакции

Для хрустящей корочки можно использовать не только сухари, но и манную крупу. Важно, чтобы панировка была плотной и сохраняла все соки внутри котлеты.