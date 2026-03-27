Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой

Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Что может быть проще, чем пожарить котлеты? Однако не у каждой хозяйки они получаются нежными и сочными. Чтобы добиться идеального вкуса, важно соблюсти несколько простых секретов. О некоторых из них «Клопс» рассказали опытные домохозяйки. 

Ингредиенты

  1. фарш свинина-говядина-курица в равных пропорциях — 850 г;
  2. сметана — 2 ст. л;
  3. вода — 100 мл;
  4. сухари панировочные — 4 ст. л (с горкой);
  5. молоко — 150 мл;
  6. репчатый лук — 1 шт;
  7. чеснок — 2 зубчик;
  8. соль — 1,5 ч. л;
  9. молотый красный перец, сухая аджика, кориандр, хмели-сунели — по одной щепотке;
  10. растительное масло — пара столовых ложек.

Приготовление

Замочить панировочные сухари в небольшом количестве молока. Приправить мясо специями, продавленным через пресс чесноком и натёртым на крупной тёрке луком. Добавить сухари и тщательно замесить фарш.

Смешать две столовых ложки сметаны с холодной водой и налить в мясную основу. Сформировать котлеты, обвалять каждую в сухой панировке и обжарить с двух сторон на сковороде под крышкой.  

Совет редакции

Для хрустящей корочки можно использовать не только сухари, но и манную крупу. Важно, чтобы панировка была плотной и сохраняла все соки внутри котлеты.

Для любителей итальянской кухни «Клопс» узнал простой рецепт лазаньи, которая не разваливаетя на тарелке. 

Облизывались муж, ребёнок и даже собака: как приготовить самые сочные котлеты с хрустящей корочкой
