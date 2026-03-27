Ягодная корона на хрустящем облаке: как приготовить «Павлову» без единой трещинки

Ингредиенты

яичные белки — 4 шт., сахар — 200 г; кукурузный крахмал — 1 ч. л; экстракт ванили — 0,5 ч. л; лимонный сок — 1 ч. л; сливки 33% — 220 мл; сахарная пудра — 1 ст. л; свежие ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г; листочки мяты — по желанию.

Приготовление

Взбить белки при помощи миксера на средней скорости до крепких пиков. Постепенно всыпать сахар, чтобы в итоге получилась гладкая ровная масса.

Аккуратно вмешать крахмал, ванильный экстракт и лимонный сок. Лучше воспользоваться силиконовой лопаточкой, чтобы не разрушить воздушную текстуру.

Разогреть духовку до 110 °C. На пергаменте нарисовать круг диаметром 18–20 см. Выложить белковую массу по фигуре таким образом, чтобы в центре осталось небольшое углубление. Выпекать 1,5 часа, затем выключить духовку и оставить безе внутри до полного остывания.

В большой миске взбить холодные сливки с сахарной пудрой до максимально плотной консистенции. Выложить крем на безе, украсить ягодами и мятой.

Советы от редакции