Ягодная корона на хрустящем облаке: как приготовить «Павлову» без единой трещинки

«Павлова» — это знаменитый торт со свежими фруктами или ягодами и хрустящим безе. Его придумал шеф-повар ресторана одной из гостиниц Веллингтона специально для балерины Анны Павловой, которая посетила Новую Зеландию во время всемирного турне в 1926 году. Десерт оказался настолько вкусным, что обрёл мировую славу и популярен по сей день. Разбираемся, как его правильно готовить.
Ингредиенты
- яичные белки — 4 шт.,
- сахар — 200 г;
- кукурузный крахмал — 1 ч. л;
- экстракт ванили — 0,5 ч. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- сливки 33% — 220 мл;
- сахарная пудра — 1 ст. л;
- свежие ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г;
- листочки мяты — по желанию.
Приготовление
Взбить белки при помощи миксера на средней скорости до крепких пиков. Постепенно всыпать сахар, чтобы в итоге получилась гладкая ровная масса.
Аккуратно вмешать крахмал, ванильный экстракт и лимонный сок. Лучше воспользоваться силиконовой лопаточкой, чтобы не разрушить воздушную текстуру.
Разогреть духовку до 110 °C. На пергаменте нарисовать круг диаметром 18–20 см. Выложить белковую массу по фигуре таким образом, чтобы в центре осталось небольшое углубление. Выпекать 1,5 часа, затем выключить духовку и оставить безе внутри до полного остывания.
В большой миске взбить холодные сливки с сахарной пудрой до максимально плотной консистенции. Выложить крем на безе, украсить ягодами и мятой.
Советы от редакции
- Крем стоит выкладывать прямо перед подачей, чтобы безе не размокло;
- Чтобы белки лучше взбивались, яйца должны быть комнатной температуры;
- Сахар надо всыпать поэтапно, а не весь за раз, иначе масса будет неустойчивой;
- Не стоит превышать температуру запекания, в противном случае десерт подгорит. Самое главное — не открывать дверцу духовки, чтобы безе не осело и хорошо просушилось.
