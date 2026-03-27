Ягодная корона на хрустящем облаке: как приготовить «Павлову» без единой трещинки

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

«Павлова» — это знаменитый торт со свежими фруктами или ягодами и хрустящим безе. Его придумал шеф-повар ресторана одной из гостиниц Веллингтона специально для балерины Анны Павловой, которая посетила Новую Зеландию во время всемирного турне в 1926 году. Десерт оказался настолько вкусным, что обрёл мировую славу и популярен по сей день. Разбираемся, как его правильно готовить.

Ингредиенты

  1. яичные белки — 4 шт.,
  2. сахар — 200 г;
  3. кукурузный крахмал — 1 ч. л;
  4. экстракт ванили — 0,5 ч. л;
  5. лимонный сок — 1 ч. л;
  6. сливки 33% — 220 мл;
  7. сахарная пудра — 1 ст. л;
  8. свежие ягоды (клубника, малина, черника) — 150 г;
  9. листочки мяты — по желанию.

Приготовление  

Взбить белки при помощи миксера на средней скорости до крепких пиков. Постепенно всыпать сахар, чтобы в итоге получилась гладкая ровная масса.

Аккуратно вмешать крахмал, ванильный экстракт и лимонный сок. Лучше воспользоваться силиконовой лопаточкой, чтобы не разрушить воздушную текстуру.

Разогреть духовку до 110 °C. На пергаменте нарисовать круг диаметром 18–20 см. Выложить белковую массу по фигуре таким образом, чтобы в центре осталось небольшое углубление. Выпекать 1,5 часа, затем выключить духовку и оставить безе внутри до полного остывания. 

В большой миске взбить холодные сливки с сахарной пудрой до максимально плотной консистенции. Выложить крем на безе, украсить ягодами и мятой. 

Советы от редакции

  1. Крем стоит выкладывать прямо перед подачей, чтобы безе не размокло;
  2. Чтобы белки лучше взбивались, яйца должны быть комнатной температуры;
  3. Сахар надо всыпать поэтапно, а не весь за раз, иначе масса будет неустойчивой; 
  4. Не стоит превышать температуру запекания, в противном случае десерт подгорит. Самое главное — не открывать дверцу духовки, чтобы безе не осело и хорошо просушилось.

