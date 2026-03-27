Карамельная корочка и нежнейшая сердцевина: кулинары поделились простым рецептом чизкейка Сан-Себастьян

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Баскский десерт, который часто встречается в меню ресторанов под названием Сан-Себастьян, можно приготовить дома. Главное — правильно выдержать температуру и дать десерту остыть после приготовления. Рецептом знаменитого чизкейка с облачной текстурой и без песочной основы поделились опытные кулинары.

Ингредиенты

  1. сливочный сыр, например, «Филадельфия» — 600 г;
  2. сахар — 200 г;
  3. яйца — 4 шт;
  4. сливки 33% — 200 мл;
  5. мука или кукурузный крахмал — 30 г;
  6. ванилин или лимонная цедра — по вкусу;
  7. соль — 1 щепотка.

Приготовление

Разогреть духовку до 200 °C. Круглую разъёмную форму с высоким бортом застелить пергаментом так, чтобы края свисали (благодаря этому готовый чизкейк будет легче вынимать).

Сливочный сыр комнатной температуры взбить миксером 3–4 минуты, чтобы консистенция стала более нежной и гладкой. Добавить сахар и по одному ввести яйца. Налить сливки, всыпать муку, соль, ванилин или лимонную цедру. 

Вылить массу в форму и запекать 40–50 минут (верх сильно потемнеет, почти подгорит). Готовность чизкейка можно проверить зубочисткой: середина должна оставаться сыроватой и дрожащей.  

Дать чизкейку остыть в форме в течение двух часов, затем убрать в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Это важный этап, благодаря которому десерт приобретает свою знаменитую кремовую текстуру. 

