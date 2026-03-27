Приводим фигуру в порядок перед летним сезоном: 3 лёгких салата, которые одобрят диетолог и тренер

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ссылка Весной надо не только просыпаться от зимней спячки, но и приводить тело в порядок перед летним сезоном. Однако одними упражнениями жир с боков не убрать — важно дополнять спорт здоровым питанием. «Клопс» сделал подборку из трёх вкусных салатов, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами.

Салат с курицей и авокадо Ингредиенты куриная грудка — 300 г; приправа для курицы — 2 ч. л; авокадо — 1 шт; свежий огурец — 2 шт; греческий йогурт — 150 г; зернистая горчица и лимонный сок — 1 ч. л; чеснок — 1 зубчик; свежий укроп — 1 пучок. Приготовление Куриную грудку обвалять в приправе, положить в форму и накрыть фольгой блестящей стороной вниз. Запекать 20–25 минут при 180 °С. Перед тем, как нарезать мясо на кусочки, лучше дать ему отдохнуть 10 минут. Так оно получится нежнее и сочнее. Свежую зелень измельчить, авокадо и огурцы нарезать кубиком. Добавить овощи к курице и перемешать. Заправить салат йогуртом, горчицей, лимонным соком и измельчённым чесноком.

Салат с креветками Ингредиенты креветки очищенные — 200 г; романо или айсберг — 1 небольшой кочан; помидоры черри — 6–8 шт.; цельнозерновой хлеб — 1–2 куска; оливковое масло — 1 ст. ложка; лимонный сок — 1 ст. ложка; греческий йогурт — 100 г; горчица — 1 ч. ложка; чеснок — 1 зубчик; соль, перец — по вкусу. Приготовление Листья салата помыть, обсушить и нарвать на крупные куски. Помидоры разрезать на половинки. Обжарить хлеб на сухой сковороде или в тостере, затем нарезать кубиками, чтобы получились мелкие сухарики. На оливковом масле обжарить креветки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они стали розовыми и упругими. Выложить все ингредиенты в большую миску. В отдельной пиале смешать йогурт, горчицу, лимонный сок и измельчённый прессом чеснок. Чтобы вкус соуса стал ещё насыщеннее, лучше оставить его в холодильнике на час. Полить салат заправкой перед подачей.

Салат с тунцом и творогом Ингредиенты консервированный тунец в собственном соку — 1 банка; обезжиренный творог — 100 г; яйца — 2 шт; сметана 15% — 90 г; огурец — 0,5 шт.; соль, перец — по вкусу. Приготовление Творог выложить в миску и размять вилкой. Из банки с тунцом слить лишнюю жидкость и переложить к творогу. Отварить яйца вкрутую и очистить. Белок нарезать мелким кубиком и положить в салат. Желток размягчить вилкой до однородной массы и смешать со сметаной. Посолить, поперчить и заправить этой смесью салат. Убрать миску на час в холодильник, чтобы салат настоялся. Затем добавить нарезанный мелким кубиком огурец. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

