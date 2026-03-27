Приводим фигуру в порядок перед летним сезоном: 3 лёгких салата, которые одобрят диетолог и тренер
10:53
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Весной надо не только просыпаться от зимней спячки, но и приводить тело в порядок перед летним сезоном. Однако одними упражнениями жир с боков не убрать — важно дополнять спорт здоровым питанием. «Клопс» сделал подборку из трёх вкусных салатов, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами.

Салат с курицей и авокадо

Ингредиенты

  1. куриная грудка — 300 г;
  2. приправа для курицы — 2 ч. л;
  3. авокадо — 1 шт;
  4. свежий огурец — 2 шт;
  5. греческий йогурт — 150 г;
  6. зернистая горчица и лимонный сок — 1 ч. л;
  7. чеснок — 1 зубчик;
  8. свежий укроп — 1 пучок.

Приготовление

Куриную грудку обвалять в приправе, положить в форму и накрыть фольгой блестящей стороной вниз. Запекать 20–25 минут при 180 °С. Перед тем, как нарезать мясо на кусочки, лучше дать ему отдохнуть 10 минут. Так оно получится нежнее и сочнее.

Свежую зелень измельчить, авокадо и огурцы нарезать кубиком. Добавить овощи к курице и перемешать. Заправить салат йогуртом, горчицей, лимонным соком и измельчённым чесноком.  

Салат с креветками

Ингредиенты

  1. креветки очищенные — 200 г;
  2. романо или айсберг — 1 небольшой кочан;
  3. помидоры черри — 6–8 шт.;
  4. цельнозерновой хлеб — 1–2 куска;
  5. оливковое масло — 1 ст. ложка;
  6. лимонный сок — 1 ст. ложка;
  7. греческий йогурт — 100 г;
  8. горчица — 1 ч. ложка;
  9. чеснок — 1 зубчик;
  10. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Листья салата помыть, обсушить и нарвать на крупные куски. Помидоры разрезать на половинки. Обжарить хлеб на сухой сковороде или в тостере, затем нарезать кубиками, чтобы получились мелкие сухарики.

На оливковом масле обжарить креветки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они стали розовыми и упругими. Выложить все ингредиенты в большую миску.

В отдельной пиале смешать йогурт, горчицу, лимонный сок и измельчённый прессом чеснок. Чтобы вкус соуса стал ещё насыщеннее, лучше оставить его в холодильнике на час. Полить салат заправкой перед подачей.

Салат с тунцом и творогом 

Ингредиенты

  1. консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
  2. обезжиренный творог — 100 г;
  3. яйца — 2 шт;
  4. сметана 15% — 90 г;
  5. огурец — 0,5 шт.;
  6. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Творог выложить в миску и размять вилкой. Из банки с тунцом слить лишнюю жидкость и переложить к творогу.

Отварить яйца вкрутую и очистить. Белок нарезать мелким кубиком и положить в салат. Желток размягчить вилкой до однородной массы и смешать со сметаной. Посолить, поперчить и заправить этой смесью салат.

Убрать миску на час в холодильник, чтобы салат настоялся. Затем добавить нарезанный мелким кубиком огурец. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.  

Ещё одно безобидное для фигуры блюдо — салат «Нисуаз» с тунцом, овощами, каперсами и пикантной заправкой. 

