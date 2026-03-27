Приводим фигуру в порядок перед летним сезоном: 3 лёгких салата, которые одобрят диетолог и тренер

Весной надо не только просыпаться от зимней спячки, но и приводить тело в порядок перед летним сезоном. Однако одними упражнениями жир с боков не убрать — важно дополнять спорт здоровым питанием. «Клопс» сделал подборку из трёх вкусных салатов, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами.
Салат с курицей и авокадо
Ингредиенты
- куриная грудка — 300 г;
- приправа для курицы — 2 ч. л;
- авокадо — 1 шт;
- свежий огурец — 2 шт;
- греческий йогурт — 150 г;
- зернистая горчица и лимонный сок — 1 ч. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий укроп — 1 пучок.
Приготовление
Куриную грудку обвалять в приправе, положить в форму и накрыть фольгой блестящей стороной вниз. Запекать 20–25 минут при 180 °С. Перед тем, как нарезать мясо на кусочки, лучше дать ему отдохнуть 10 минут. Так оно получится нежнее и сочнее.
Свежую зелень измельчить, авокадо и огурцы нарезать кубиком. Добавить овощи к курице и перемешать. Заправить салат йогуртом, горчицей, лимонным соком и измельчённым чесноком.
Салат с креветками
Ингредиенты
- креветки очищенные — 200 г;
- романо или айсберг — 1 небольшой кочан;
- помидоры черри — 6–8 шт.;
- цельнозерновой хлеб — 1–2 куска;
- оливковое масло — 1 ст. ложка;
- лимонный сок — 1 ст. ложка;
- греческий йогурт — 100 г;
- горчица — 1 ч. ложка;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Листья салата помыть, обсушить и нарвать на крупные куски. Помидоры разрезать на половинки. Обжарить хлеб на сухой сковороде или в тостере, затем нарезать кубиками, чтобы получились мелкие сухарики.
На оливковом масле обжарить креветки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они стали розовыми и упругими. Выложить все ингредиенты в большую миску.
В отдельной пиале смешать йогурт, горчицу, лимонный сок и измельчённый прессом чеснок. Чтобы вкус соуса стал ещё насыщеннее, лучше оставить его в холодильнике на час. Полить салат заправкой перед подачей.
Салат с тунцом и творогом
Ингредиенты
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- обезжиренный творог — 100 г;
- яйца — 2 шт;
- сметана 15% — 90 г;
- огурец — 0,5 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Творог выложить в миску и размять вилкой. Из банки с тунцом слить лишнюю жидкость и переложить к творогу.
Отварить яйца вкрутую и очистить. Белок нарезать мелким кубиком и положить в салат. Желток размягчить вилкой до однородной массы и смешать со сметаной. Посолить, поперчить и заправить этой смесью салат.
Убрать миску на час в холодильник, чтобы салат настоялся. Затем добавить нарезанный мелким кубиком огурец. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
Ещё одно безобидное для фигуры блюдо — салат «Нисуаз» с тунцом, овощами, каперсами и пикантной заправкой.