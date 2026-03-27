01:07

Секрет согревающего обеда от бабушки: как приготовить густой гороховый суп с копчёными рёбрышками

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Гороховый суп — классическое блюдо, которое согревает и насыщает в холодные дни. Копчёные рёбрышки придают ему особенный вкус и аромат, а горох делает блюдо густым и питательным. «Клопс» делится рецептом, который много лет передавался из поколения в поколение.

Ингредиенты

  1. сухой горох — 300 г;
  2. копчёные рёбрышки — 500 г;
  3. картофель — 4 шт.;
  4. морковь — 1 шт.;
  5. лук — 1 шт.;
  6. чеснок — 3 зубчика;
  7. лавровый лист — 2 шт.;
  8. соль, чёрный молотый перец, сушёные укроп и петрушка, копчёная паприка и тимьян – по вкусу;
  9. растительное масло — 2 ст. л.;
  10. вода — 3 л.

Приготовление

Сухой горох тщательно промыть под холодной водой и замочить на ночь. За это время зёрна заметно размягчатся. Рёбрышки промыть и нарезать на порционные куски.

В большой кастрюле вскипятить 3 литра воды, добавить замоченный горох и рёбрышки. Варить на слабом огне около часа, периодически снимая пену. Важно не доводить жидкость до кипения, чтобы из мяса выделился весь вкус и аромат.  

Очистить и нарезать кубиками картофель, лук измельчить, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить лук и морковь со всеми специями. Когда горох и рёбрышки сварятся, добавить в кастрюлю лавровый лист, соль, перец, картофель и зажарку. Варить ещё 15–20 минут до готовности.

Чтобы суп стал гуще, часть гороха и картофеля лучше растолочь в пюре. Сливочного вкуса добавит ложка сметаны при подаче или немного жирных сливок при варке. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

Гороховый суп с рёбрышками идеально дополнит хлеб с нежным мякишем и хрустящей корочкой. Причём сделать его лучше своими руками

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
01:07
359
Кулинария кулинария рецепты