Секрет согревающего обеда от бабушки: как приготовить густой гороховый суп с копчёными рёбрышками

Гороховый суп — классическое блюдо, которое согревает и насыщает в холодные дни. Копчёные рёбрышки придают ему особенный вкус и аромат, а горох делает блюдо густым и питательным. «Клопс» делится рецептом, который много лет передавался из поколения в поколение.
Ингредиенты
- сухой горох — 300 г;
- копчёные рёбрышки — 500 г;
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт.;
- соль, чёрный молотый перец, сушёные укроп и петрушка, копчёная паприка и тимьян – по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- вода — 3 л.
Приготовление
Сухой горох тщательно промыть под холодной водой и замочить на ночь. За это время зёрна заметно размягчатся. Рёбрышки промыть и нарезать на порционные куски.
В большой кастрюле вскипятить 3 литра воды, добавить замоченный горох и рёбрышки. Варить на слабом огне около часа, периодически снимая пену. Важно не доводить жидкость до кипения, чтобы из мяса выделился весь вкус и аромат.
Очистить и нарезать кубиками картофель, лук измельчить, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить лук и морковь со всеми специями. Когда горох и рёбрышки сварятся, добавить в кастрюлю лавровый лист, соль, перец, картофель и зажарку. Варить ещё 15–20 минут до готовности.
Чтобы суп стал гуще, часть гороха и картофеля лучше растолочь в пюре. Сливочного вкуса добавит ложка сметаны при подаче или немного жирных сливок при варке. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
Гороховый суп с рёбрышками идеально дополнит хлеб с нежным мякишем и хрустящей корочкой. Причём сделать его лучше своими руками.