Секрет согревающего обеда от бабушки: как приготовить густой гороховый суп с копчёными рёбрышками

Ингредиенты

сухой горох — 300 г; копчёные рёбрышки — 500 г; картофель — 4 шт.; морковь — 1 шт.; лук — 1 шт.; чеснок — 3 зубчика; лавровый лист — 2 шт.; соль, чёрный молотый перец, сушёные укроп и петрушка, копчёная паприка и тимьян – по вкусу; растительное масло — 2 ст. л.; вода — 3 л.

Приготовление

Сухой горох тщательно промыть под холодной водой и замочить на ночь. За это время зёрна заметно размягчатся. Рёбрышки промыть и нарезать на порционные куски.

В большой кастрюле вскипятить 3 литра воды, добавить замоченный горох и рёбрышки. Варить на слабом огне около часа, периодически снимая пену. Важно не доводить жидкость до кипения, чтобы из мяса выделился весь вкус и аромат.

Очистить и нарезать кубиками картофель, лук измельчить, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить лук и морковь со всеми специями. Когда горох и рёбрышки сварятся, добавить в кастрюлю лавровый лист, соль, перец, картофель и зажарку. Варить ещё 15–20 минут до готовности.

Чтобы суп стал гуще, часть гороха и картофеля лучше растолочь в пюре. Сливочного вкуса добавит ложка сметаны при подаче или немного жирных сливок при варке. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.