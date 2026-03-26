16:41

Два соуса, тысяча слоёв и тянущийся сыр: как приготовить идеальную лазанью, которая не развалится прямо на тарелке

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Лазанья — сытное блюдо из тонких листов пасты, мясного соуса болоньезе, сливочного бешамеля и тёртого сыра. Однако при попытке приготовить такой обед дома, многие сталкиваются с проблемой — кусок разваливается, не успев оказаться на тарелке. Как сделать лазанью плотной и ароматной, «Клопс» рассказали читатели.

Ингредиенты

  1. фарш из говядины и свинины — 500 г;
  2. репчатый рук — 1 шт;
  3. чеснок — 2 зубчика;
  4. томаты в собственном соку — 400 г;
  5. томатная паста — 2 ст. л;
  6. соль, перец, сушёный орегано — по вкусу.
  7. сливочное масло — 50 г;
  8. пшеничная мука — 2 ст. л;
  9. молоко — 500 мл;
  10. мускатный орех – 1 щепотка;
  11. листы лазаньи — 1 упаковка;
  12. твёрдый сыр — 200–250 г. 

Приготовление

Фарш обжарить на медленном огне с измельчённым луком и раздавленным через пресс чесноком. Добавить консервированные помидоры и томатную пасту. Тушить 15–20 минут, пока масса не загустеет.  

Затем в сотейнике растопить сливочное масло и, тщательно помешивая венчиком, всыпать муку. Постепенно тонкой струйкой влить молоко. Когда соус загустеет, приправить его солью и мускатным орехом.   

Листы лазанью отварить в подсоленной воде до полуготовности. Важно, чтобы сердцевина оставалась твёрдой, но вся поверхность стала пластичной.

На дно формы налить немного соуса бешамель. Затем выложить все ингредиенты в такой последовательности: листы лазаньи — мясной соус — бешамель — сыр. 

Сверху обильно посыпать сыром и поставить запекаться в духовку при 180 °С на 35–45 минут. Если верх подрумянивается слишком быстро, форму стоит нарыть фольгой блестящей стороной вниз.

Совет редакции

Готовую лазанью лучше оставить отдохнуть на 10 минут, чтобы слои пропитали друг друга, а всё блюдо стало более плотным. При приготовлении важно не переборщить с маслом и сделать соусы максимально густыми — тогда кусочек лазаньи не будет разваливаться на тарелке.

Вместе с довольно калорийной лазаньей на стол можно поставить более лёгкое блюдо — итальянский салат «Нисуаз». 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
505
Кулинария кулинария рецепты еда