Два соуса, тысяча слоёв и тянущийся сыр: как приготовить идеальную лазанью, которая не развалится прямо на тарелке

Ингредиенты

фарш из говядины и свинины — 500 г; репчатый рук — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; томаты в собственном соку — 400 г; томатная паста — 2 ст. л; соль, перец, сушёный орегано — по вкусу. сливочное масло — 50 г; пшеничная мука — 2 ст. л; молоко — 500 мл; мускатный орех – 1 щепотка; листы лазаньи — 1 упаковка; твёрдый сыр — 200–250 г.

Приготовление

Фарш обжарить на медленном огне с измельчённым луком и раздавленным через пресс чесноком. Добавить консервированные помидоры и томатную пасту. Тушить 15–20 минут, пока масса не загустеет.

Затем в сотейнике растопить сливочное масло и, тщательно помешивая венчиком, всыпать муку. Постепенно тонкой струйкой влить молоко. Когда соус загустеет, приправить его солью и мускатным орехом.

Листы лазанью отварить в подсоленной воде до полуготовности. Важно, чтобы сердцевина оставалась твёрдой, но вся поверхность стала пластичной.

На дно формы налить немного соуса бешамель. Затем выложить все ингредиенты в такой последовательности: листы лазаньи — мясной соус — бешамель — сыр.

Сверху обильно посыпать сыром и поставить запекаться в духовку при 180 °С на 35–45 минут. Если верх подрумянивается слишком быстро, форму стоит нарыть фольгой блестящей стороной вниз.

Совет редакции

Готовую лазанью лучше оставить отдохнуть на 10 минут, чтобы слои пропитали друг друга, а всё блюдо стало более плотным. При приготовлении важно не переборщить с маслом и сделать соусы максимально густыми — тогда кусочек лазаньи не будет разваливаться на тарелке.