Аромат, от которого слюни текут рекой: кулинары раскрыли секрет воздушной фокаччи с томатами и оливками

Фокачча — итальянский дрожжевой хлеб, который выпекается в виде лепёшки. Существуют разные варианты этого блюда: с чесноком, сыром или соусом песто. Опытные кулинары поделились с «Клопс» классической версией выпечки с вялеными томатами и оливками.
Ингредиенты
- пшеничная мука — 600 г;
- тёплая вода — 460 мл;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 15 мл для теста + 50 мл для выпечки;
- морская соль — 2 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- вяленые томаты, оливки, прованские травы — по вкусу.
Приготовление
В глубокую миску просеять муку, насыпать дрожжи, соль, немного сахара и тщательно перемешать. Сделать в смеси углубление и влить в него тёплую воду с оливковым маслом. Руками замешать однородное тесто. Затем накрыть миску пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 12 часов. За это время тесто увеличится в размере и наполнится большим количеством пузырьков.
Противень с высокими бортами застелить пергаментом и полить оливковым маслом. Выложить тесто, накрыть плёнкой и оставить на 15–20 минут, чтобы ещё холодный комок нагрелся и размягчился. Затем тщательно распределить тесто по поверхности руками, делая пальцами небольшие углубления.
Снова накрыть противень плёнкой и оставить в тёплом месте на 45–50 минут, чтобы тесто окончательно поднялось и стало воздушным. Затем в каждое углубление положить кусочки оливок и вяленых помидоров, посыпать солью и травами.
Выпекать 20–25 минут в разогретой до 220 °С духовке до золотистой корочки. Перед подачей дать фокачче отдохнуть 10 минут. Выпечку можно есть как самостоятельное блюдо, так и вприкуску с супом пюре или минестроне.
Фокачча идеально сочетается с горячими супами, например, куриным бульоном, тыквенным крем-супом или сырным с фрикадельками.