Аромат, от которого слюни текут рекой: кулинары раскрыли секрет воздушной фокаччи с томатами и оливками

Ингредиенты

пшеничная мука — 600 г; тёплая вода — 460 мл; сухие дрожжи — 1 ч. л.; оливковое масло — 15 мл для теста + 50 мл для выпечки; морская соль — 2 ч. л.; сахар — 0,5 ч. л.; вяленые томаты, оливки, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

В глубокую миску просеять муку, насыпать дрожжи, соль, немного сахара и тщательно перемешать. Сделать в смеси углубление и влить в него тёплую воду с оливковым маслом. Руками замешать однородное тесто. Затем накрыть миску пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 12 часов. За это время тесто увеличится в размере и наполнится большим количеством пузырьков.

Противень с высокими бортами застелить пергаментом и полить оливковым маслом. Выложить тесто, накрыть плёнкой и оставить на 15–20 минут, чтобы ещё холодный комок нагрелся и размягчился. Затем тщательно распределить тесто по поверхности руками, делая пальцами небольшие углубления.

Снова накрыть противень плёнкой и оставить в тёплом месте на 45–50 минут, чтобы тесто окончательно поднялось и стало воздушным. Затем в каждое углубление положить кусочки оливок и вяленых помидоров, посыпать солью и травами.

Выпекать 20–25 минут в разогретой до 220 °С духовке до золотистой корочки. Перед подачей дать фокачче отдохнуть 10 минут. Выпечку можно есть как самостоятельное блюдо, так и вприкуску с супом пюре или минестроне.