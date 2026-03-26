13:11

Аромат, от которого слюни текут рекой: кулинары раскрыли секрет воздушной фокаччи с томатами и оливками

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Фокачча — итальянский дрожжевой хлеб, который выпекается в виде лепёшки. Существуют разные варианты этого блюда: с чесноком, сыром или соусом песто. Опытные кулинары поделились с «Клопс» классической версией выпечки с вялеными томатами и оливками. 

Ингредиенты

  1. пшеничная мука — 600 г;
  2. тёплая вода — 460 мл;
  3. сухие дрожжи — 1 ч. л.;
  4. оливковое масло — 15 мл для теста + 50 мл для выпечки;
  5. морская соль — 2 ч. л.;
  6. сахар — 0,5 ч. л.;
  7. вяленые томаты, оливки, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

В глубокую миску просеять муку, насыпать дрожжи, соль, немного сахара и тщательно перемешать. Сделать в смеси углубление и влить в него тёплую воду с оливковым маслом. Руками замешать однородное тесто. Затем накрыть миску пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 12 часов. За это время тесто увеличится в размере и наполнится большим количеством пузырьков.

Противень с высокими бортами застелить пергаментом и полить оливковым маслом. Выложить тесто, накрыть плёнкой и оставить на 15–20 минут, чтобы ещё холодный комок нагрелся и размягчился. Затем тщательно распределить тесто по поверхности руками, делая пальцами небольшие углубления.  

Снова накрыть противень плёнкой и оставить в тёплом месте на 45–50 минут, чтобы тесто окончательно поднялось и стало воздушным. Затем в каждое углубление положить кусочки оливок и вяленых помидоров, посыпать солью и травами.

Выпекать 20–25 минут в разогретой до 220 °С духовке до золотистой корочки. Перед подачей дать фокачче отдохнуть 10 минут. Выпечку можно есть как самостоятельное блюдо, так и вприкуску с супом пюре или минестроне.

Фокачча идеально сочетается с горячими супами, например, куриным бульоном, тыквенным крем-супом или сырным с фрикадельками. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Аромат, от которого слюни текут рекой: кулинары раскрыли секрет воздушной фокаччи с томатами и оливками
13:11
Куда использовать переспелые бананы: идеальный рецепт ароматного кекса с фруктами и орехами
10:01
Нежное наслаждение с облачной текстурой: готовим дома знаменитые японские панкейки
Вчера
10:23
Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой
21 марта 2026
14:45
Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»
21 марта 2026
01:30
Все новости по теме
560
Кулинария кулинария рецепт