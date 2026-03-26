Куда использовать переспелые бананы: идеальный рецепт ароматного кекса с фруктами и орехами

Ингредиенты

переспелые бананы — 3 шт; сливочное масло — 90 г; разрыхлитель — 8 г; соль — 1 щепотка; сахар — 150 г; яйца — 1 шт.; мука — 180 г; грецкие орехи – 30 гр; ванилин — 0,5 ч. л.

Приготовление

Сливочное масло растопить в сотейнике на среднем огне, затем снять с плиты и дать немного остыть. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой до консистенции пюре. Соединить с маслом и перемешать.

В пиалу разбить яйцо, слегка взбить и влить к остальным ингредиентам. Всыпать сахар, нарезанные мелкими кусочками орехи, разрыхлитель, соль, ванилин и муку, чтобы получилась однородная масса.

Форму для выпечки смазать сливочным масло и залить тестом. Запекать около 45–50 минут при 180 °С. Готовый кекс сразу достать из духовки и оставить отдыхать в форме на 10–15 минут. Сверху хлеб можно полить сгущёнкой, вареньем или посыпать сахарной пудрой.