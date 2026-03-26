Куда использовать переспелые бананы: идеальный рецепт ароматного кекса с фруктами и орехами

Банановый хлеб — идеальный способ использовать переспелые фрукты, которые успели потемнеть и стать мягче. Именно такие бананы обладают наибольшей сладостью и нежностью. Вкус ароматной выпечки лучше всего подчеркнут грецкие орехи.
Ингредиенты
- переспелые бананы — 3 шт;
- сливочное масло — 90 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 150 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука — 180 г;
- грецкие орехи – 30 гр;
- ванилин — 0,5 ч. л.
Приготовление
Сливочное масло растопить в сотейнике на среднем огне, затем снять с плиты и дать немного остыть. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой до консистенции пюре. Соединить с маслом и перемешать.
В пиалу разбить яйцо, слегка взбить и влить к остальным ингредиентам. Всыпать сахар, нарезанные мелкими кусочками орехи, разрыхлитель, соль, ванилин и муку, чтобы получилась однородная масса.
Форму для выпечки смазать сливочным масло и залить тестом. Запекать около 45–50 минут при 180 °С. Готовый кекс сразу достать из духовки и оставить отдыхать в форме на 10–15 минут. Сверху хлеб можно полить сгущёнкой, вареньем или посыпать сахарной пудрой.
