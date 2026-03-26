Куда использовать переспелые бананы: идеальный рецепт ароматного кекса с фруктами и орехами

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Банановый хлеб — идеальный способ использовать переспелые фрукты, которые успели потемнеть и стать мягче. Именно такие бананы обладают наибольшей сладостью и нежностью. Вкус ароматной выпечки лучше всего подчеркнут грецкие орехи. 

Ингредиенты

  1. переспелые бананы — 3 шт;
  2. сливочное масло — 90 г;
  3. разрыхлитель — 8 г;
  4. соль — 1 щепотка;
  5. сахар — 150 г;
  6. яйца — 1 шт.;
  7. мука — 180 г;
  8. грецкие орехи – 30 гр;
  9. ванилин — 0,5 ч. л.

Приготовление

Сливочное масло растопить в сотейнике на среднем огне, затем снять с плиты и дать немного остыть. Бананы очистить от кожуры и размять вилкой до консистенции пюре. Соединить с маслом и перемешать.

В пиалу разбить яйцо, слегка взбить и влить к остальным ингредиентам. Всыпать сахар, нарезанные мелкими кусочками орехи, разрыхлитель, соль, ванилин и муку, чтобы получилась однородная масса.  

Форму для выпечки смазать сливочным масло и залить тестом. Запекать около 45–50 минут при 180 °С. Готовый кекс сразу достать из духовки и оставить отдыхать в форме на 10–15 минут. Сверху хлеб можно полить сгущёнкой, вареньем или посыпать сахарной пудрой.

К чаю идеально подойдёт не только самодельный банановый хлеб, но и тёртый пирог с вишней

