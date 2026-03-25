Нежное наслаждение с облачной текстурой: готовим дома знаменитые японские панкейки

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Японские панкейки завоевали мировую популярность благодаря пышной текстуре, ровному карамельному цвету и милой подаче, где блинчики укладываются стопкой. Причём их можно подавать не только с мёдом и вареньем на завтрак, но и с авокадо и красной рыбой в качестве здорового перекуса.

Ингредиенты

  1. пшеничная мука — 120 г;
  2. ванилин — 1 пакетик;
  3. разрыхлитель — 1,5 чайной ложки;
  4. яичные белки — 3 шт;
  5. яичные желтки — 2 шт;
  6. молоко — 100 мл;
  7. сливочное масло — 1 ст. л;
  8. сахар — 1 ст. л;
  9. соль — щепотка.

Приготовление

Возьмите две миски и аккуратно разбейте яйца. В одну ёмкость кладите только желтки, в другую — белки. Просейте муку, смешайте её с разрыхлителем, ванилином и солью. В несколько шагов добавьте сухую смесь к желткам и влейте молоко комнатной температуры. Замешайте основу с помощью венчика до однородной консистенции.  

Миксером на средней скорости взбейте белки с сахаром до максимально плотной пены. Затем деревянной ложкой или пластиковой лопаткой поэтапно добавляйте белки к желткам.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Жарьте панкейки под крышкой на медленном огне по 3–5 минут с каждой стороны. Готовое блюдо можно украсить сахарной пудрой, свежими ягодами, полить кленовым сиропом или подать с овощами, авокадо, красной слабосолёной форелью.

Совет редакции

Чтобы сделать высокие панкейки цилиндрической формы, стоит воспользоваться кондитерской металлической формочкой или кулинарным кольцом. Готовые бисквиты лучше снимать со сковороды вместе с основой и подождать, когда они чуть остынут.

Для любителей классических тонких блинчиков есть идеальный рецепт, который подойдёт даже для новичков. 

