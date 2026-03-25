Нежное наслаждение с облачной текстурой: готовим дома знаменитые японские панкейки

Ингредиенты

пшеничная мука — 120 г; ванилин — 1 пакетик; разрыхлитель — 1,5 чайной ложки; яичные белки — 3 шт; яичные желтки — 2 шт; молоко — 100 мл; сливочное масло — 1 ст. л; сахар — 1 ст. л; соль — щепотка.

Приготовление

Возьмите две миски и аккуратно разбейте яйца. В одну ёмкость кладите только желтки, в другую — белки. Просейте муку, смешайте её с разрыхлителем, ванилином и солью. В несколько шагов добавьте сухую смесь к желткам и влейте молоко комнатной температуры. Замешайте основу с помощью венчика до однородной консистенции.

Миксером на средней скорости взбейте белки с сахаром до максимально плотной пены. Затем деревянной ложкой или пластиковой лопаткой поэтапно добавляйте белки к желткам.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Жарьте панкейки под крышкой на медленном огне по 3–5 минут с каждой стороны. Готовое блюдо можно украсить сахарной пудрой, свежими ягодами, полить кленовым сиропом или подать с овощами, авокадо, красной слабосолёной форелью.