Нежное наслаждение с облачной текстурой: готовим дома знаменитые японские панкейки

Японские панкейки завоевали мировую популярность благодаря пышной текстуре, ровному карамельному цвету и милой подаче, где блинчики укладываются стопкой. Причём их можно подавать не только с мёдом и вареньем на завтрак, но и с авокадо и красной рыбой в качестве здорового перекуса.
Ингредиенты
- пшеничная мука — 120 г;
- ванилин — 1 пакетик;
- разрыхлитель — 1,5 чайной ложки;
- яичные белки — 3 шт;
- яичные желтки — 2 шт;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 1 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- соль — щепотка.
Приготовление
Возьмите две миски и аккуратно разбейте яйца. В одну ёмкость кладите только желтки, в другую — белки. Просейте муку, смешайте её с разрыхлителем, ванилином и солью. В несколько шагов добавьте сухую смесь к желткам и влейте молоко комнатной температуры. Замешайте основу с помощью венчика до однородной консистенции.
Миксером на средней скорости взбейте белки с сахаром до максимально плотной пены. Затем деревянной ложкой или пластиковой лопаткой поэтапно добавляйте белки к желткам.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Жарьте панкейки под крышкой на медленном огне по 3–5 минут с каждой стороны. Готовое блюдо можно украсить сахарной пудрой, свежими ягодами, полить кленовым сиропом или подать с овощами, авокадо, красной слабосолёной форелью.
Совет редакции
Чтобы сделать высокие панкейки цилиндрической формы, стоит воспользоваться кондитерской металлической формочкой или кулинарным кольцом. Готовые бисквиты лучше снимать со сковороды вместе с основой и подождать, когда они чуть остынут.
