Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой

Нежное песочное тесто, сочная вишня с лёгкой кислинкой и хрустящая румяная корочка сверху. Тёртый пирог — это та самая классика домашней выпечки, которая нравится всем без исключения. В этом рецепте, который мы лично протестировали, расскажем, как сделать тесто послушным, а начинку — густой и ароматной.
Продукты
Для теста:
- Масло сливочное (охлаждённое) — 180 г
- Яйца (среднего размера) — 2 шт.
- Сметана — 1 ст. ложка
- Сахар — 100 г
- Мука — примерно 420 г
- Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. ложка
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — 1/3 ч. ложки
Для начинки:
- Вишня свежая или замороженная (без косточек) — 300 г
- Сахар — 150 г (по вкусу)
- Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка с горкой
- Миндальные лепестки (по желанию) — 2 ст. ложки
Приготовление
- Замороженную вишню без косточек предварительно разморозить и измельчить в блендере. Не в пюре, а так, чтобы вишня оставалась маленькими кусочками.
- Сахар и крахмал смешать.
- Переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать.
- Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить ещё минуту, чтобы масса немного загустела. Снять с огня и дать вишнёвой начинке полностью остыть.
- В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, перемешать венчиком.
- В муку натереть на крупной тёрке холодное сливочное масло (обмакивая масло в муку). Затем руками растереть всё в мелкую крошку.
- В масляно-мучной крошке сделать углубление, добавить сметану, яйца и быстро замесить мягкое песочное тесто.
- Тесто разделить на две неравные части, завернуть в плёнку. Меньшую часть теста отправить в морозилку, большую часть теста — в холодильник, примерно на 30 минут.
- Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 0,3 см (размером 35х26 см). Перенести тесто вместе с бумагой на противень, наколоть тесто вилкой.
- На тесто равномерно распределить вишнёвую начинку.
- Сверху на начинку натереть вторую часть теста на крупной терке, равномерно распределяя по поверхности. По желанию посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать тёртый пирог с вишней в духовке, заранее разогретой до 190 градусов, примерно 30-40 минут, до золотистого цвета. Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
- Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки.