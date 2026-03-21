Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой

Нежное песочное тесто, сочная вишня с лёгкой кислинкой и хрустящая румяная корочка сверху. Тёртый пирог — это та самая классика домашней выпечки, которая нравится всем без исключения. В этом рецепте, который мы лично протестировали, расскажем, как сделать тесто послушным, а начинку — густой и ароматной.

Продукты

Для теста:

  1. Масло сливочное (охлаждённое) — 180 г
  2. Яйца (среднего размера) — 2 шт.
  3. Сметана — 1 ст. ложка
  4. Сахар — 100 г
  5. Мука — примерно 420 г
  6. Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. ложка
  7. Разрыхлитель — 10 г
  8. Соль — 1/3 ч. ложки

Для начинки:

  1. Вишня свежая или замороженная (без косточек) — 300 г
  2. Сахар — 150 г (по вкусу)
  3. Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка с горкой
  4. Миндальные лепестки (по желанию) — 2 ст. ложки

Приготовление

  1. Замороженную вишню без косточек предварительно разморозить и измельчить в блендере. Не в пюре, а так, чтобы вишня оставалась маленькими кусочками.
  2. Сахар и крахмал смешать.
  3. Переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать.
  4. Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить ещё минуту, чтобы масса немного загустела. Снять с огня и дать вишнёвой начинке полностью остыть.
  5. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, перемешать венчиком.
  6. В муку натереть на крупной тёрке холодное сливочное масло (обмакивая масло в муку). Затем руками растереть всё в мелкую крошку.
  7. В масляно-мучной крошке сделать углубление, добавить сметану, яйца и быстро замесить мягкое песочное тесто.
  8. Тесто разделить на две неравные части, завернуть в плёнку. Меньшую часть теста отправить в морозилку, большую часть теста — в холодильник, примерно на 30 минут.
  9. Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 0,3 см (размером 35х26 см). Перенести тесто вместе с бумагой на противень, наколоть тесто вилкой.
  10. На тесто равномерно распределить вишнёвую начинку.
  11. Сверху на начинку натереть вторую часть теста на крупной терке, равномерно распределяя по поверхности. По желанию посыпать миндальными лепестками.
  12. Выпекать тёртый пирог с вишней в духовке, заранее разогретой до 190 градусов, примерно 30-40 минут, до золотистого цвета. Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
  13. Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки.
Свежие новости по теме
Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой
Вчера
14:45
Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»
Вчера
01:30
«Лишь отвернулась — миска пуста, а зять облизывается»: калининградка раскрыла секрет шоколадных пряников в глазури
19 марта 2026
11:28
Гости накинулись на последний кусок: кулинары рассказали, как готовить кекс с цукатами из апельсиновых корочек
18 марта 2026
06:16
Воздушная основа и хрустящая корочка: все секреты римской пиццы как в ресторане
17 марта 2026
14:35
Все новости по теме
