Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»

К субботе, 21 марта, когда отмечают весенний солнцеворот, калининградцам предлагают вспомнить старую традицию и испечь постные булочки в виде птиц — «жаворонков». Рецептом с «Клопс» поделились читатели.
Эти выходные в народном календаре — особенные, они полностью посвящены встрече настоящей весны. 21 марта отмечают Вербоносицу: считалось, что именно к этому дню верба должна распушиться в каждом доме, прогоняя зимнюю хандру. А уже 22 марта наступают Сороки — праздник прилета первых птиц. По традиции в эти дни хозяйки пекли «жаворонков», которые становились главным символом тепла, долгожданного солнца и новой жизни.
Ингредиенты
- 500 г муки,
- 250 мл тёплой воды,
- 2 ст. л. сахара (плюс немного для посыпки),
- 1 ч. л. сухих дрожжей,
- 3 ст. л. растительного масла,
- щепотка соли,
- изюм — для «глазок»,
- крепкий сладкий чай — для смазывания.
Приготовление
В тёплой воде растворить дрожжи, сахар и немного муки. Оставить на 15 минут, пока не появится пенная шапочка.
Добавить масло, соль и постепенно ввести оставшуюся муку. Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть полотенцем и убрать в тёплое место примерно на час — оно должно увеличиться вдвое.
Тесто разделить на небольшие шарики по 50–60 г. Каждый раскатать в жгут длиной около 15 см и завязать узлом.
Из узла сформировать птичку: один конец слегка сплющить и надрезать — это хвост, из второго вытянуть клюв, по бокам вставить кусочки изюма — получатся глазки.
Заготовки выложить на противень с пергаментом и оставить ещё на 20 минут. Затем смазать крепким сладким чаем, чтобы появилась румяная корочка.
Выпекать при 180 °C 20–25 минут.
Совет редакции
Если хочется добавить местный акцент, внутрь «жаворонков» можно положить немного марципана или сушёной клюквы — получится необычно и по-калининградски.