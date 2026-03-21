Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»

Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»
К субботе, 21 марта, когда отмечают весенний солнцеворот, калининградцам предлагают вспомнить старую традицию и испечь постные булочки в виде птиц — «жаворонков». Рецептом с «Клопс» поделились читатели.

Эти выходные в народном календаре — особенные, они полностью посвящены встрече настоящей весны. 21 марта отмечают Вербоносицу: считалось, что именно к этому дню верба должна распушиться в каждом доме, прогоняя зимнюю хандру. А уже 22 марта наступают Сороки — праздник прилета первых птиц. По традиции в эти дни хозяйки пекли «жаворонков», которые становились главным символом тепла, долгожданного солнца и новой жизни.

Ингредиенты

  • 500 г муки,
  • 250 мл тёплой воды,
  • 2 ст. л. сахара (плюс немного для посыпки),
  • 1 ч. л. сухих дрожжей,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • щепотка соли,
  • изюм — для «глазок»,
  • крепкий сладкий чай — для смазывания.

Приготовление

В тёплой воде растворить дрожжи, сахар и немного муки. Оставить на 15 минут, пока не появится пенная шапочка.

Добавить масло, соль и постепенно ввести оставшуюся муку. Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть полотенцем и убрать в тёплое место примерно на час — оно должно увеличиться вдвое.

Тесто разделить на небольшие шарики по 50–60 г. Каждый раскатать в жгут длиной около 15 см и завязать узлом.

Из узла сформировать птичку: один конец слегка сплющить и надрезать — это хвост, из второго вытянуть клюв, по бокам вставить кусочки изюма — получатся глазки.

Заготовки выложить на противень с пергаментом и оставить ещё на 20 минут. Затем смазать крепким сладким чаем, чтобы появилась румяная корочка.

Выпекать при 180 °C 20–25 минут.

Совет редакции

Если хочется добавить местный акцент, внутрь «жаворонков» можно положить немного марципана или сушёной клюквы — получится необычно и по-калининградски.

