Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»

Эти выходные в народном календаре — особенные, они полностью посвящены встрече настоящей весны. 21 марта отмечают Вербоносицу: считалось, что именно к этому дню верба должна распушиться в каждом доме, прогоняя зимнюю хандру. А уже 22 марта наступают Сороки — праздник прилета первых птиц. По традиции в эти дни хозяйки пекли «жаворонков», которые становились главным символом тепла, долгожданного солнца и новой жизни.

Ингредиенты

500 г муки,

250 мл тёплой воды,

2 ст. л. сахара (плюс немного для посыпки),

1 ч. л. сухих дрожжей,

3 ст. л. растительного масла,

щепотка соли,

изюм — для «глазок»,

крепкий сладкий чай — для смазывания.

Приготовление

В тёплой воде растворить дрожжи, сахар и немного муки. Оставить на 15 минут, пока не появится пенная шапочка.

Добавить масло, соль и постепенно ввести оставшуюся муку. Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть полотенцем и убрать в тёплое место примерно на час — оно должно увеличиться вдвое.

Тесто разделить на небольшие шарики по 50–60 г. Каждый раскатать в жгут длиной около 15 см и завязать узлом.

Из узла сформировать птичку: один конец слегка сплющить и надрезать — это хвост, из второго вытянуть клюв, по бокам вставить кусочки изюма — получатся глазки.

Заготовки выложить на противень с пергаментом и оставить ещё на 20 минут. Затем смазать крепким сладким чаем, чтобы появилась румяная корочка.

Выпекать при 180 °C 20–25 минут.

Совет редакции

Если хочется добавить местный акцент, внутрь «жаворонков» можно положить немного марципана или сушёной клюквы — получится необычно и по-калининградски.