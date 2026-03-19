«Лишь отвернулась — миска пуста, а зять облизывается»: калининградка раскрыла секрет шоколадных пряников в глазури
11:28
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Пряники в глазури часто покупают в магазине, хотя сделать их дома — проще простого. Замесил, выпек, украсил — и через час на столе ароматное чудо. Калининградка Ирина поделилась с «Клопс» рецептом, от которого домашние потеряют голову и попросят добавки.

Ингредиенты

Для теста:

  1. около 350 граммов муки,
  2. 200 миллилитров молока,
  3. 200 граммов сахара,
  4. два яичных желтка,
  5. 50 граммов мёда,
  6. 60 граммов какао-порошка,
  7. 20 граммов сливочного масла,
  8. по чайной ложке имбиря и молотой корицы,
  9. по щепотке соли и мускатного ореха,
  10. 7 граммов соды.

Для глазури:

  1. 130 граммов сахарной пудры,
  2. половина чайной ложки лимонного сока,
  3. 30 граммов яичного белка.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. В миске соединить 100 граммов муки и сахар, затем перемешать ложкой. В кастрюльку влить молоко, добавить корицу, имбирь, мускатный орех, мёд и растопленное сливочное масло. Прогреть смесь на среднем огне почти до кипения.

Влить горячее пряное молоко в миску с мукой и сахаром, затем вымешать ложкой однородную массу. В другой посуде соединить оставшиеся 250 граммов муки, какао-порошок, соль и соду. Всё хорошо перемешать, чтобы сухая смесь получилась равномерной.

Добавить в тёплое тесто два желтка и размешать до однородности. Всыпать сначала половину сухой смеси с какао, перемешать лопаткой, затем добавить вторую часть. Не подсыпать в липкое тесто лишнюю муку, даже если масса покажется мягкой.

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто и слегка обмять, собирая его в шар. Разогреть духовку до 180 градусов, затем ещё раз припылить стол и тесто. Раскатать пласт толщиной около сантиметра и формочкой вырезать заготовки, каждый раз обмакивая её в муку.

Застелить противень пергаментом и аккуратно переложить пряники. Обрезки снова собрать, раскатать и вырезать ещё одну партию. Выпекать пряники 13–15 минут, затем переложить на решётку и полностью остудить.

Когда пряники остынут, приготовить глазурь. Соединить в миске сахарную пудру, лимонный сок и яичный белок, после чего тщательно размешать ложкой до белой массы средней густоты. Надеть перчатки и по одному обмазать пряники тонким слоем со всех сторон.

Оставить выпечку на решётке примерно на 30 минут при комнатной температуре. Дождаться, пока глазурь полностью схватится и станет сухой.

Для вкусной домашней выпечки не нужны ни сложные приготовления, ни большие траты. Иногда самые удачные десерты рождаются из простых продуктов — взять хотя бы кекс с цукатами из апельсиновых корочек. Таким рецептом с «Клопс» поделились калининградские кулинары.

